Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. niedziela, 28 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Lubelskie

Dzisiaj
6:33
Strona główna » Lubelskie

Myśliwce poderwane, bo Rosjanie atakują w Ukrainie

Autor: Zdjęcie autora PAP/p.p.
Udostępnij 0 A A
Polski F-16
Polski F-16 (fot. MON)

O godzinie 4 rano nad naszym regionem latały wojskowe samoloty. Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że operowanie naszego lotnictwa zostało zakończone. Port Lotniczy Lublin działa normalnie.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

 - Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej – informuje DORSZ na Platformie X. – Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą  sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji – czytamy w komunikacie. PL Lublin był czasowo zamknięty w związku z aktywnością wojskową.

Ukraińskie media poinformowały, że w nocy z soboty na niedzielę rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy oraz przy użyciu dronów na liczne cele w całym kraju. Między innymi przez całą noc roje dronów typu Shahed zagrażały Kijowowi i innym miastom.

Portal Kyiv Independent poinformował między innymi o częściowym zniszczeniu pięciopiętrowego budynku w stolicy Ukrainy. Według danych służb medycznych, które przekazał mer miasta Witalij Kliczko, co najmniej trzy osoby zostały ranne; wszystkie trafiły do szpitali.

Władze obwodu kijowskiego poinformowały o licznych pożarach zarówno budynków prywatnych, jak i publicznych oraz przemysłowych. Przez całą noc atakowane były też cele w innych regionach Ukrainy, między innymi w Zaporożu i Chmielnickim. Według ukraińskich mediów wojska rosyjskie prowadziły ostrzał przy użyciu pocisków balistycznych i manewrujących.

Siedem biało-czerwonych Iskier w ostatni piątek dęblińscy wojskowi przekazali fundacji Biało-Czerwone Skrzydła
lotnictwo

Nowy dom dla dęblińskich Iskier. Samoloty trafią do Mielca

MiG-31 to radziecki, dwumiejscowy, naddźwiękowy ciężki myśliwiec przechwytujący. Trzy takie maszyny dzisiaj naruszyły estońskie niebo

Przestrzeń NATO naruszona przez rosyjskie MiG-i. Estonia chce konsultacji

SAAB JAS 39 Gripen, szwedzki lekki myśliwiec wielozadaniowy
NATO REAGUJE

Szwecja: W razie potrzeby użyjemy siły, by bronić swojej przestrzeni powietrznej

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Ukraina samoloty wojsko atak Rosjanie

Pozostałe informacje

Zdjęcie ilustracyjne
Pomysł na niedzielę

Ostatnie dni na zwiedzanie wystawy o polskich artystkach. Dziś muzeum czynne do godz. 22

Ostatni dni zostały na zwiedzenie wystawy o polskich artystkach pt. „Co babie do pędzla?!” w Muzeum Narodowym w Lublinie. Do 5 października przewidziano m. in. oprowadzania kuratorskie, spotkania. W weekendy wydłużono także godziny otwarcia ekspozycji. Dotychczas wystawę zobaczyło ponad 36 tys. osób. Jeżeli macie czas, to jest dobry pomysł na dzisiejszą niedzielę.
Polak na szkoleniu Wojsk Obrony Terytorialnej

Dlaczego nie chcemy umierać za Polskę?

Niemal połowa Polaków deklaruje, że nie zgłosiłaby się do obrony kraju – wynika z sondażu IBRiS. Dlaczego tak wielu z nas nie chce umierać za ojczyznę, choć w powietrzu wisi widmo wojny?
Polski F-16
AKTUALIZACJA

Myśliwce poderwane, bo Rosjanie atakują w Ukrainie

O godzinie 4 rano nad naszym regionem latały wojskowe samoloty. Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że operowanie naszego lotnictwa zostało zakończone. Port Lotniczy Lublin działa normalnie.
Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
galeria

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

W Klubie Strzeleckim Snajper Lublin uczcili dzisiaj pamięć poległych i pomordowanych żołnierzy i powstańców.

Rozpoznasz polityków z Lubelszczyzny? Sprawdź się w naszym quizie!
QUIZ

Rozpoznasz polityków z Lubelszczyzny? Sprawdź się w naszym quizie!

Lubelszczyzna od lat jest ważnym miejscem na politycznej mapie Polski. To właśnie stąd wywodzi się wielu znanych parlamentarzystów, samorządowców i działaczy, którzy kształtują nie tylko lokalną, ale też krajową scenę polityczną. Część z nich działa od dekad, inni dopiero zdobywają popularność, ale jedno jest pewne – każdy, kto interesuje się życiem publicznym w regionie, powinien kojarzyć ich twarze. Dlatego przygotowaliśmy specjalny quiz o politykach z Lublina i województwa lubelskiego, który sprawdzi twoją wiedzę w nietypowy sposób.
Zamojski Szpital Niepubliczny w Zamościu mieści się przy ul. Peowiaków

Przymiarki do nowego oddziału w „starym” szpitalu. Prezes: Będziemy stawać na głowie

Baza lokalowa jest. Z personelem pomocniczym też nie będzie problemu. By pomysł na uruchomienie w zamojskim tzw. starym szpitalu oddziału psychiatrii dziecięcej się powiódł, potrzebni są jeszcze lekarze specjaliści.
Klaudia Klimczyk czyli Mama Na Obrotach

Gwiazda TikToka jedzie z nowym programem. Odwiedzi dwie miejscowości

Popularność zdobyła dzięki TikTokowi, ale znana jest również ze stund-upu. Klaudia Klimczyk występująca pod pseudonimem Mama Na Obrotach odwiedzi na początku października dwie miejscowości w powiecie tomaszowskim. Jej występy w Łaszczowie i Jarczowie będą biletowane.
Zniszczony dom w Wyrykach

Do czasu odbudowy domu poszkodowana rodzina z Wyryk ma zapewnione mieszkanie zastępcze

Do czasu odbudowy domu poszkodowana rodzina z Wyryk ma zapewnione mieszkanie zastępcze – powiedział PAP wójt gminy Bernard Błaszczuk. Dom został uszkodzony w nocy z 9 na 10 września, gdy nad Polskę wtargnęły rosyjskie drony. Budynek zostanie odbudowany od podstaw na koszt państwa.
Na ulicy Łukasińskiego pracownicy Strabagu całe wakacje układali kostkę na nowo. Od 1 października będzie już można tamtędy jeździć

Gwarancyjne remonty na finiszu. Ale poprawek ten wykonawca może mieć więcej

Z początkiem października zostanie otwarty ruch na Łukasińskiego, a najpewniej do końca miesiąca na Altanowej. Obie te ulice były w ramach remontów pogwarancyjnych naprawiane przez firmę Strabag. Miasto chciałoby, aby ten wykonawca poprawił też inne swoje inwestycje w mieście.
Świdniczanka wygrała drugi mecz z rzędu

Świdniczanka lepsza od Wisły II Kraków

W siedmiu pierwszych występach tylko trzy punkty. W dwóch ostatnich aż sześć „oczek”. Świdniczanka po derbowej wygranej z Avią poszła za ciosem i w meczu na dnie tabeli pokonała u siebie Wisłę II Kraków 4:1.
Bogdan Nowak i jedna z jego rozmówczyń - Jadwiga Kropornicka
galeria

Powrót do wyjątkowo trudnej przeszłości. Książka i reportaż pełne traumatycznych wspomnień

Godziny rozmów, setki zdjęć i nagrań. Gmina Skierbieszów wydaje kolejną wyjątkową książkę. Uzupełnieniem publikacji będzie też filmowy reportaż. Zawarte w nich są wspomnienia trudne, dotyczące czasów wojny i tego, co mieszkańcy Zamojszczyzny przeżyli podczas wysiedleń.
Bryan Griffin rozegrał niezłe zawody

PGE Start Lublin pokonał Górnika Zamek Książ Wałbrzych i zagra w finale Superpucharu Polski

PGE Start zagra w finale Pekao S.A. Superpucharu Polski. W sobotnim półfinale ekipa z Lublina pokonała Górnika Zamek Książ Wałbrzych 80:66.
Protest przeciwko myśliwym
Protest w Lublinie
galeria

Dość przypadkowych śmierci z rąk myśliwych

Kolejna tragedia, kolejny raz usłyszeliśmy „pomyliłem z dzikiem”. Ile tragedii z rąk myśliwych musi się jeszcze wydarzyć? Czy możemy czuć się bezpiecznie? – dopytywali aktywiści z lubelskiego Ruchu Antyłowieckiego podczas dzisiejszego protestu pod siedzibę Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego przy ul. Wieniawskiej.
Bezpłatna antykoncepcja dla młodych kobiet. Tego chcą posłowie Polski 2050

Bezpłatna antykoncepcja dla młodych kobiet. Tego chcą posłowie Polski 2050

Posłowie Polski 2050 złożyli w Sejmie projekt ustawy, który przewiduje bezpłatny dostęp do antykoncepcji dla kobiet w wieku od 18 do 25 lat. Przewidziano w nim także, rozszerzenie antykoncepcji objętej refundacją, dla kobiet powyżej 25 roku życia. Bezpłatne środki antykoncepcji ma finansować NFZ.
Rondo służy już od roku. Teraz ma nazwę stowarzyszenia

Rondo służy już od roku. Teraz ma nazwę stowarzyszenia

Rondo, którym od roku jeżdżą już mieszkańcy, zyskało nazwę najstarszego stowarzyszenia w Białej Podlaskiej. Koło Bialczan złożyło taki wniosek niemal od razu po otwarciu inwestycji.

Najnowsze
Zdjęcie ilustracyjne

08:32 Ostatnie dni na zwiedzanie wystawy o polskich artystkach. Dziś muzeum czynne do godz. 22

07:39

Dlaczego nie chcemy umierać za Polskę?

06:33

Myśliwce poderwane, bo Rosjanie atakują w Ukrainie

21:07

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

20:24

Rozpoznasz polityków z Lubelszczyzny? Sprawdź się w naszym quizie!

19:40

Przymiarki do nowego oddziału w „starym” szpitalu. Prezes: Będziemy stawać na głowie

19:07

Gwiazda TikToka jedzie z nowym programem. Odwiedzi dwie miejscowości

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Zdjęcie ilustracyjne

Ostatnie dni na zwiedzanie wystawy o polskich artystkach. Dziś muzeum czynne do godz. 22

Polak na szkoleniu Wojsk Obrony Terytorialnej

Dlaczego nie chcemy umierać za Polskę?

Polski F-16

Myśliwce poderwane, bo Rosjanie atakują w Ukrainie

Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
galeria

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

Rozpoznasz polityków z Lubelszczyzny? Sprawdź się w naszym quizie!

Rozpoznasz polityków z Lubelszczyzny? Sprawdź się w naszym quizie!

Zamojski Szpital Niepubliczny w Zamościu mieści się przy ul. Peowiaków

Przymiarki do nowego oddziału w „starym” szpitalu. Prezes: Będziemy stawać na głowie

Zdjęcie ilustracyjne

Ostatnie dni na zwiedzanie wystawy o polskich artystkach. Dziś muzeum czynne do godz. 22

Polak na szkoleniu Wojsk Obrony Terytorialnej

Dlaczego nie chcemy umierać za Polskę?

Polski F-16

Myśliwce poderwane, bo Rosjanie atakują w Ukrainie

Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
galeria

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

Rozpoznasz polityków z Lubelszczyzny? Sprawdź się w naszym quizie!

Rozpoznasz polityków z Lubelszczyzny? Sprawdź się w naszym quizie!

Zamojski Szpital Niepubliczny w Zamościu mieści się przy ul. Peowiaków

Przymiarki do nowego oddziału w „starym” szpitalu. Prezes: Będziemy stawać na głowie

Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?
film

Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Do zatrzymań doszło w drugiej połowie września
film

Luksusowe auta wysyłali wbrew sankcjom do Rosji i na Białoruś. Wyłudzili 40 mln VAT-u

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis
galeria
film

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
film

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

Jakub Rutnicki (z prawej), minister sportu i turystyki, odwiedził dzisiaj Puławy. Na sportowym boisku po konferencji prasowej dotyczącej zmian w ustawie o sporcie, stanął na bramce podczas meczu z dziećmi i samorządowcami
galeria
film

Minister sportu o radości z "lex Puławy". Niestety orlik wciąż zamknięty

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?
PROGNOZA POGODY

Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?

film
Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Foto
Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

galeria
Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin
galeria
ZDJĘCIA

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę
galeria
ZDJĘCIA

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
galeria
ZDJĘCIA

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu
galeria
ZDJĘCIA

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ
galeria

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień
galeria
MEMY

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
galeria
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 13:00

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat
galeria
ZDJĘCIA

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc
galeria

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie
galeria

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie