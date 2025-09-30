Hańba! – krzyczeli mieszkańcy Lublina. Burza w sądzie wokół budowy spalarni śmieci

W połowie września pisaliśmy, że prezydent Krzysztof Żuk poinformował o pozytywnej decyzji środowiskowej zezwalającej na budowę spalarni odpadów komunalnych, która jest inwestycją miliardera Zbigniewa Jakubasa i jego spółki Centrum Nowych Technologii. Ma ona pracować 24 godziny na dobę przez cały rok i spalać nawet 150 tysięcy ton śmieci rocznie.

Równie blisko realizacji jest projekt spółki Kom-Eko, której spalarnia miałaby spalać mniej więcej 60 tysięcy ton odpadów rocznie. I to o tyle ciekawe, że w Lublinie rocznie powstaje zaledwie około 145 tysięcy ton odpadów. A na decyzję środowiskową czeka jeszcze przecież Megatem EC-Lublin, która już w 2023 roku złożyła do miasta stosowne dokumenty i też ma mieć niemałe moce przerobowe.

Naturalnie wiąże się to z licznymi protestami mieszkańców i środowisk proekologicznych, ale wszystko wskazuje na to, że w walce na argumenty i przychylność ratusza skuteczniejsi są inwestorzy i w niedalekiej przyszłości w Lublinie staną trzy niezależne spalarnie śmieci. Dwie z nich umiejscowione mają być przy ul. Tyszowieckiej i Metalurgicznej, więc dzielić będzie je zaledwie kilometr.

Nic nie jest jednak ostatecznie przesądzone.