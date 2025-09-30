Lublin stawia na studentów. Nawet 15 tys. zł na projekty akademickie

O środki mogą ubiegać się uczelnie, wydziały, instytuty, koła naukowe oraz organizacje pozarządowe. Pula wsparcia obejmuje m.in. konferencje, konkursy, warsztaty, turnieje naukowe czy spacery tematyczne prowadzone w języku polskim i angielskim.

– Po raz piąty, w ramach konkursu „Lublin Akademicki", wesprzemy inicjatywy, których realizacja może rozwinąć potencjał akademickiego Lublina zarówno w lokalnym, jak i międzynarodowym wymiarze. Jesteśmy jednym z największych w Polsce ośrodków naukowo-akademickich, w którym kształci się blisko 60 tys. studentek i studentów, w tym 9 tys. zagranicznych z ponad 100 krajów świata. Dzięki dofinansowaniu ze strony miasta, lubelskie środowisko nauki, a także mieszkanki i mieszkańcy, będą mogli partycypować w najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatywach wybranych w drodze konkursu – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Cztery kategorie wsparcia

Maksymalna kwota dofinansowania zależy od kategorii projektu i wynosi:

15 tys. zł ,

10 tys. zł ,

5 tys. zł ,

2 tys. zł.

Zgłoszenia można przesyłać od 1 do 31 października, a projekty muszą być realizowane w okresie od 1 lutego do 10 grudnia 2026 r.

Jak złożyć wniosek?

Formularze zgłoszeniowe można składać:

osobiście w sekretariacie Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów UM Lublin (ul. Spokojna 2),

pocztą,

elektronicznie – przez platformę ePUAP lub na adres biznes@lublin.eu (z podpisem elektronicznym).

Regulamin konkursu i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej.