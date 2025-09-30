Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. wtorek, 30 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Złota Setka

Lublin

Dzisiaj
7:50
Strona główna » Lublin

Lublin stawia na studentów. Nawet 15 tys. zł na projekty akademickie

Autor: Zdjęcie autora oprac. IC
Udostępnij A A
(fot. archiwum)

Październik to dobry czas na pomysły – zwłaszcza te, które ożywią życie akademickie miasta i zintegrują studentów z mieszkańcami. Od 1 października rusza nabór do konkursu „Lublin Akademicki”, w ramach którego można zdobyć nawet 15 tys. zł dofinansowania na projekty naukowe, kulturalne i integracyjne.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

O środki mogą ubiegać się uczelnie, wydziały, instytuty, koła naukowe oraz organizacje pozarządowe. Pula wsparcia obejmuje m.in. konferencje, konkursy, warsztaty, turnieje naukowe czy spacery tematyczne prowadzone w języku polskim i angielskim.

– Po raz piąty, w ramach konkursu „Lublin Akademicki", wesprzemy inicjatywy, których realizacja może rozwinąć potencjał akademickiego Lublina zarówno w lokalnym, jak i międzynarodowym wymiarze. Jesteśmy jednym z największych w Polsce ośrodków naukowo-akademickich, w którym kształci się blisko 60 tys. studentek i studentów, w tym 9 tys. zagranicznych z ponad 100 krajów świata. Dzięki dofinansowaniu ze strony miasta, lubelskie środowisko nauki, a także mieszkanki i mieszkańcy, będą mogli partycypować w najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatywach wybranych w drodze konkursu – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Cztery kategorie wsparcia

Maksymalna kwota dofinansowania zależy od kategorii projektu i wynosi:

  • 15 tys. zł,

  • 10 tys. zł,

  • 5 tys. zł,

  • 2 tys. zł.

Zgłoszenia można przesyłać od 1 do 31 października, a projekty muszą być realizowane w okresie od 1 lutego do 10 grudnia 2026 r.

Jak złożyć wniosek?

Formularze zgłoszeniowe można składać:

  • osobiście w sekretariacie Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów UM Lublin (ul. Spokojna 2),

  • pocztą,

  • elektronicznie – przez platformę ePUAP lub na adres biznes@lublin.eu (z podpisem elektronicznym).

Regulamin konkursu i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej.

Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski

Sławosz Uznański-Wiśniewski rusza w trasę po Polsce. Wiadomo, kiedy będzie w Lublinie

Marcin Kulasek (minister nauki i szkolnictwa wyższego) i prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (rektor KUL-u)

Nadzieja dla lubelskich studentów. Minister nauki zapowiada więcej miejsc w akademikach

Zdjęcie ilustracyjne

Mieszkanie dla studenta: akademik luksusem, pokój normą, kawalerka marzeniem

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Urząd Miasta Lublin studia studenci studia Lublin uczelnie uczelnia

Pozostałe informacje

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
ZDJĘCIA KIBICÓW
galeria

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

Pierwszy raz w tym sezonie mecz Motoru w Lublinie oglądało mniej niż 10 tysięcy widzów. Na poniedziałkowym spotkaniu z Radomiakiem pojawiło się dokładnie 9351 osób. Fani żółto-biało-niebieskich robili, co mogli. Nawet w trudnych momentach wspierali swoich pupili. Tak samo było po końcowym gwizdku spotkania, które skończyło się kolejnym niedosytem, za jaki trzeba uznać remis 2:2. Sprawdźcie nasze zdjęcia z trybun Motor Lublin Areny.
Uroczyste przecięcie wstegi podczas oficjalnego otwarcia Żłobka Miejskiego "Miś"

„Miś” po chełmsku – żłobek, polityka i teatr wstęgi

Otwarcie nowego żłobka miejskiego w Chełmie miało być wydarzeniem rodzinnym, a stało się pokazem politycznych emocji. Nowoczesna placówka przy ul. Połanieckiej 5 pomieści 50 dzieci, ale to nie warunki dla maluchów, lecz obecność byłego premiera Mateusza Morawieckiego zdominowała dyskusję. Internauci i lokalni radni nie kryli zdziwienia: dlaczego otwarcie żłobka musiało przerodzić się w polityczny spektakl?
Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy
galeria

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

Dzień Chłopaka to świetna okazja, by złożyć życzenia wszystkim panom – i to w nieco mniej oficjalnej formie. Memy i śmieszne obrazki z okazji Dnia Chłopaka od kilku lat cieszą się ogromną popularnością w sieci. To szybki i zabawny sposób, by pokazać sympatię, poprawić humor i wywołać uśmiech na twarzy kolegi, chłopaka, brata czy męża.
Wyjść i zagrać inną piłkę ręczną. MKS PGE El-Volt kontra Enea MKS Gniezno

Wyjść i zagrać inną piłkę ręczną. MKS PGE El-Volt kontra Enea MKS Gniezno

Po bolesnej porażce najlepiej, jak najszybciej wrócić do gry. Taką szansę we wtorek dostaną piłkarki MKS PGE El-Volt. Lublinianki podejmą w hali Globus Enea MKS Gniezno. Początek spotkania zaplanowano na godz. 20.30.
Lublin stawia na studentów. Nawet 15 tys. zł na projekty akademickie

Lublin stawia na studentów. Nawet 15 tys. zł na projekty akademickie

Październik to dobry czas na pomysły – zwłaszcza te, które ożywią życie akademickie miasta i zintegrują studentów z mieszkańcami. Od 1 października rusza nabór do konkursu „Lublin Akademicki”, w ramach którego można zdobyć nawet 15 tys. zł dofinansowania na projekty naukowe, kulturalne i integracyjne.
Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Nie można robić nerwowych ruchów

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Nie można robić nerwowych ruchów

Trzeci remis z rzędu na własnym stadionie Motoru Lublin. Tym razem żółto-biało-niebiescy podzielili się punktami z Radomiakiem (2:2), chociaż ponownie prowadzili 2:1. Jak spotkanie oceniają trenerzy obu ekip?
We wtorek w hali Globus PGE MKS El-Volt Lublin podejmie Eneę MKS Gniezno

We wtorek w hali Globus PGE MKS El-Volt Lublin podejmie Eneę MKS Gniezno

Ostatnia porażka z MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski wprowadziła w obozie PGE MKS El-Volt Lublin sporo nerwowości. Przypomnijmy, że w poprzednim tygodniu wicemistrzynie Polski zostały sensacyjnie rozgromione 17:26 przez zespół, który w większości jest złożony z byłych zawodniczek lubelskiego klubu.

Nudy do przerwy, meczycho po przerwie. Motor i Radomiak na remis
galeria

Nudy do przerwy, meczycho po przerwie. Motor i Radomiak na remis

Nudna i zamknięta pierwsza połowa oraz znacznie ciekawsza druga, w której padły trzy gole. Motor znowu nie wykorzystał jednak atutu własnego boiska i tylko zremisował z Radomiakiem 2:2.
Wręczenie stypendiów odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie

Młodzi ambasadorowie Włodawy. Najzdolniejsi uczniowie odebrali stypendia

Włodawa po raz kolejny uhonorowała swoich najzdolniejszych uczniów. 27 młodych ludzi, wyróżniających się osiągnięciami w nauce, sztuce i sporcie, odebrało stypendia z rąk burmistrza Wiesława Muszyńskiego.

Nowe bloki będą wyższe niż budynki dawnych koszar, a ich elewacje nie zostały zaprojektowane tak, by nawiązywać architektonicznie do tej dawnej zabudowy

Rada jest na tak. Deweloper zbuduje bloki w Koszarach

To było już kolejne podejście lubelskiej spółki Grabscy do budowy bloków na terenie osiedla Koszary w Zamościu. Tym razem radni zgodzili się na realizację inwestycji w trybie lex deweloper. Ale nie obyło się bez dyskusji.
Karol Czubak zdobył w poniedziałek trzeciego gola w tym sezonie
galeria

Znowu bez wygranej u siebie. Motor Lublin - Radomiak (zapis relacji na żywo)

Piłkarze Motoru na zwycięstwo u siebie czekają od 20 lipca. I jeszcze poczekają. W poniedziałek lublinianie zremisowali u siebie z Radomiakiem 2:2.
Oficjalne rozpoczęcie budowy odbyło się w piątek

Łopaty poszły w ruch. Powstanie nowa placówka KRUS za 5,5 mln zł

Dwa lata od przekazania działki przez powiat w Opolu Lubelskim rozpoczęła się budowa nowego budynku dla oddziału KRUS. Ma być nowoczesny, dzięki czemu jakość obsługi interesantów znacznie się poprawi.
Wiesław Nowakowski zachował stanowisko

Wiesław Nowakowski zachował stanowisko. Zabrakło dwóch głosów do odwołania

Były oczekiwania, że poda się do dymisji, ale tak się nie stało. W tajnym głosowaniu Rada Miasta Zamość zadecydowała w poniedziałek (29 września), że Wiesław Nowakowski zachował stanowisko. O jego odwołanie wnioskowano za słowa, które wypowiedział na temat rzezi wołyńskiej.
Dzięki upcyklingowi, czyli tworzeniu przedmiotów o większej wartości niż użyte surowce, odpady zamiast lądować na śmietniku zyskały drugie życie
galeria

Sztuka z odpadów. Dzieci z Chełma przeniosły przyrodę w ramy kultury

Zamiast lądować na śmietniku, dostały drugie życie. Stare okna, meblowe ścianki i wysuszone kwiaty zamieniły się w obrazy, które najmłodsi mieszkańcy Chełma podarowali władzom miasta. To ekologiczne dzieła sztuki powstały w ramach 32. Akcji Sprzątania Świata.

Niedługo po zatrzymaniu 22-latek trafił do więzienia

Robił wszystko, by się ukryć. Ale nie wyszło. 22-letni przestępca trafił do więzienia

Zerwał kontakty z rodziną, przeprowadził się do innego powiatu, ale policjanci i tak go znaleźli. Poszukiwany 4 listami gończymi 22-latek trafił do więzienia.

Najnowsze
Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
galeria

09:53 Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

09:13

„Miś” po chełmsku – żłobek, polityka i teatr wstęgi

08:37

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

08:29

Wyjść i zagrać inną piłkę ręczną. MKS PGE El-Volt kontra Enea MKS Gniezno

07:50

Lublin stawia na studentów. Nawet 15 tys. zł na projekty akademickie

07:11

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Nie można robić nerwowych ruchów

06:21

We wtorek w hali Globus PGE MKS El-Volt Lublin podejmie Eneę MKS Gniezno

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
galeria

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

Uroczyste przecięcie wstegi podczas oficjalnego otwarcia Żłobka Miejskiego "Miś"

„Miś” po chełmsku – żłobek, polityka i teatr wstęgi

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy
galeria

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

Wyjść i zagrać inną piłkę ręczną. MKS PGE El-Volt kontra Enea MKS Gniezno

Wyjść i zagrać inną piłkę ręczną. MKS PGE El-Volt kontra Enea MKS Gniezno

Lublin stawia na studentów. Nawet 15 tys. zł na projekty akademickie

Lublin stawia na studentów. Nawet 15 tys. zł na projekty akademickie

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Nie można robić nerwowych ruchów

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Nie można robić nerwowych ruchów

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
galeria

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

Uroczyste przecięcie wstegi podczas oficjalnego otwarcia Żłobka Miejskiego "Miś"

„Miś” po chełmsku – żłobek, polityka i teatr wstęgi

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy
galeria

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

Wyjść i zagrać inną piłkę ręczną. MKS PGE El-Volt kontra Enea MKS Gniezno

Wyjść i zagrać inną piłkę ręczną. MKS PGE El-Volt kontra Enea MKS Gniezno

Lublin stawia na studentów. Nawet 15 tys. zł na projekty akademickie

Lublin stawia na studentów. Nawet 15 tys. zł na projekty akademickie

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Nie można robić nerwowych ruchów

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Nie można robić nerwowych ruchów

Farming Simulator 25: Highlands Fishing
film

Farming Simulator 25: Rolnik na rybach, czyli dodatek Highlands Fishing (wodeo)

Battlefield 6
film

Battlefield 6: Co nas czeka w kampanii dla jednego gracza? (wideo)

Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?
film

Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Do zatrzymań doszło w drugiej połowie września
film

Luksusowe auta wysyłali wbrew sankcjom do Rosji i na Białoruś. Wyłudzili 40 mln VAT-u

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis
galeria
film

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

galeria
film
Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Foto
Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
ZDJĘCIA KIBICÓW

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

galeria
Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy
galeria

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
galeria

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin
galeria
ZDJĘCIA

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę
galeria
ZDJĘCIA

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
galeria
ZDJĘCIA

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu
galeria
ZDJĘCIA

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ
galeria

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień
galeria
MEMY

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
galeria
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 13:00

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat
galeria
ZDJĘCIA

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

zawór

ZAMOŚĆ

43,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

ruraelas

ZAMOŚĆ

43,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

129,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

kolkom

ZAMOŚĆ

69,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

139,00 zł

Komunikaty