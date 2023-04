Na koniec było zdjęcie grupowe z drona. Kolorowy korowód w centrum Lublina. Zdjęcia

- To wyjątkowe święto w naszym mieście - mówi współprowadząca imprezę Ewa Dados. I dodaje: - Ten dzień ma zwrócić uwagę młodszym pokoleniom na osoby starsze. To jest takie piękne, gdy uczymy się siebie nawzajem. Nie możemy przecież żyć inaczej niż w jednej wspólnocie. A wspólnota to radość, miłość, piękno.

W korowodzie, oprócz oczywiście seniorów, wzięły udział przedszkolaki z okolicznych placówek, a także uczniowie szkół podstawowych i liceów. Nie zabrakło przedstawicieli lubelskich uczelni wyższych, a także władz miasta. Na Placu Litewskim gromadzeni pozowali do wspólnego zdjęcia z drona. Tańczono też poloneza i belgijkę.

Święto wywodzi się wywodzi się z Europejskiego Dnia Jedności Międzypokoleniowej, który uchwałą Komisji Europejskiej obchodzony jest 29 kwietnia.