Płonie warsztat samochodowy. Z ogniem walczy 13 zastępów strażaków

Po godzinie 15 w Lublinie wybuchł pożar w warsztacie samochodowym. Z żywiołem walczy 60 strażaków.
Wezwanie strażacy otrzymali po godzinie 15. Przy ulicy Bulwarowej doszło do pożaru hali w której mieści się warsztat samochodowy. Dym widoczny jest z odległości kilku kilometrów.
- Pracownicy ewakuowali się przed przyjazdem strażaków. Na szczęście nikt nie ucierpiał - informuje młodszy kapitan Bartłomiej Pytka z lubelskiej straży pożarnej. - Ze względu na duże zadymienie, strażacy pracują w aparatach tlenowych.
Z ogniem walczy 13 zastępów straży pożarnej, łącznie 60 strażaków. Akcja gaśnicza potrwa jeszcze kilka godzin. Nie jest jeszcze znana przyczyna pożaru, ustali ją policja oraz biegli z zakresu pożarnictwa.
Straż pożarna apeluje, by okoliczni mieszkańcy nie otwierali okien w domach i mieszkaniach.