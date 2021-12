Po świętach znów wyrzucimy mnóstwo jedzenia. Rocznie to miliony ton

Pan Szymon mieszka tuż za Lublinem. Otwarcie przyznaje, że jedzenia wyrzuca dużo.

– Staramy się to ograniczyć i czasami się udaje. Mimo to wiele rzeczy w lodówce się przeterminowuje, inne się psują, często owoce pleśnieją już na drugi dzień – przyznaje. I zwiastuje: – Po świętach pewnie też sporo pójdzie do śmieci. Nie wszystko da się zamrozić albo zawekować. Teść już wędzi wędliny, a przecież w zamrażalniku mam jeszcze te, które przygotował na Wielkanoc.

NIK: Kulawe przepisy

Tylko w Polsce wyrzucanych jest 4,8 mln ton jedzenia – wyliczyła Najwyższa Izba Kontroli, która przyjrzała się problemowi.

Dzieje się tak, mimo że od 2019 roku sklepy powyżej 250 mkw. pow. muszą przekazywać żywność organizacjom pomocowym. Jeżeli tego nie robią to muszą wpłacać pieniądze Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NIK punktuje, że przepisy są kulawe, a sklep – nawet jeżeli chce – nie może w ten sposób pomóc np. domowi dziecka. Dodatkowo raportowanie w tej sprawie nie jest rzetelne, sprawozdania są składane z opóźnieniem i w efekcie nie można w pełni ocenić, czy przepisy działają.

Kontrolerzy przyjrzeli się Bankom Żywności, bo to jedna z organizacji współpracujących ze sklepami.

– Z opłat za marnowanie żywności kontrolowane banki otrzymały w sumie ok. 346 tys. zł. Najwięcej wpłynęło na rachunek BŻ w Krakowie - ok. 88 tys. zł, żadnej wpłaty nie dostał natomiast BŻ w Opolu. Z kolei na konta wojewódzkich oddziałów FOŚiGW w całym kraju za marnowanie żywności wpłynęło ok. 85 tys. zł – raportuje NIK.

Bank Żywności w Lublinie

Nieciekawie sytuacja wygląda w województwie lubelskim. W raporcie nie ma większych zastrzeżeń do tutejszej Fundacji BŻ, chociaż pierwsze umowy ze sklepami zostały zawarte w 2020 r. i dotyczyły tylko dwóch placówek.

– Fundacja otrzymywała również żywność w ramach umów zawartych w 2020 r. przez Federację Polskich Banków Żywności (z czterema sprzedawcami). W wyniku zawarcia umów przez Federację, Bank Żywności w Lublinie otrzymał od sieci handlowych łącznie 156.743 kg artykułów spożywczych, które zostały przekazane organizacjom partnerskim, współpracujących z fundacją na terenie województwa lubelskiego – informuje NIK.