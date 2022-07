Łuków zyska salę widowiskową, a pasażerowie odzyskają dworzec

Zgoda radnych potrzebna była do tego, by miasto zabezpieczyło środki na wynajem ponad 900 mkw. powierzchni dworca. Zabytkowy, 150-letni obiekt od kilku lat pozostaje nieczynny. Kasy biletowe zlikwidowano tu w 2014 roku.

To się ma jednak zmienić. Kolejowa spółka ma już projekt remontu tego miejsca. Wszystko za ok. 20 mln zł. – Podpisanie umowy będzie kamieniem milowym, bo pozwoli PKP na realizację inwestycji. Przekazaliśmy już dokumenty. Czekamy na sygnał od spółki – mówi burmistrz Piotr Płudowski. Kolejowy gigant szukał „społecznego partnera” do projektu, bo dzięki temu będzie mógł liczyć na pieniądze z Ministerstwa Infrastruktury.

Miejska sala widowiskowa ma znaleźć się na pierwszym piętrze. – Wierzę, że w ciągu 2 lat kolej upora się z zadaniem – stwierdza burmistrz. Wiadomo też, że pierwotna funkcja dworca będzie zachowana. – To znaczy na parterze otwarta będzie poczekalnia oraz toalety. Będę również namawiał spółkę do reaktywacji kas biletowych – zapowiada Płudowski. Samorząd będzie mógł podnajmować pomieszczenia innym podmiotom. – Chcemy, aby znalazł się tam punkt z gastronomią – przyznaje burmistrz.

Jednocześnie nie ma wątpliwości, że miasto takiej sali widowiskowej potrzebuje. – To pozwoli zaproponować mieszkańcom kulturę na wysokim poziomie. Sala da nam nowe możliwości organizacji koncertów, spektakli i zapraszania podmiotów zewnętrznych. W obecnej sali nie mamy na to zbyt wiele miejsca – zauważa Płudowski. W przyszłości ta sala w Łukowskim Ośrodku Kultury ma służyć jako kino.

Wyremontowany ma być również plac przed dworcem, gdzie znajduje się parking. Umowa z kolejową spółką na wynajem powierzchni w budynku dworca ma być zawarta na 15 lat, od 2024 do 2039 roku. Roczny koszt wynajmu to ok. 110 tys. zł. Na tym nie koniec, bo radni zgodzili się jeszcze na przyznanie ośrodkowi kultury 400 tys. zł dotacji na wyposażenie sali.