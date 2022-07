Kary za skandaliczne "przycięcie" 20 topoli. Urzędnicy z Radzynia Podlaskiego zawinili

W maju z 20 topoli usunięto konary w taki sposób, że pozostały same kikuty. Najpierw Tomasz Grabowski z wydziału zarządzania mieniem komunalnym tłumaczył nam, że „przycięcie drzew było konieczne w związku z zagrożeniem łamania się konarów wyrastających z czubów po poprzednim skracaniu”. Przekonywał też, że niektóre z topoli były suche i dziurawe w środku.

Jednak później burmistrz Jerzy Rębek (PiS) postawił sprawę jasno, nazywając to „urzędniczą samowolą”. – W sposób niezrozumiały urzędnik polecił wykonanie takiej „przecinki” drzew, bez konsultacji ze mną czy moim zastępcą. I teraz mamy to, co widzimy – komentował.

Zapowiedział też wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych. – Dwóch pracowników wydziału zarządzania mieniem zostało ukaranych. Jeden naganą, a drugi upomnieniem – zaznacza.

Od razu po tym incydencie, miasto wystąpiło też do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, licząc, że wskaże organ właściwy do zajęcia się sprawą m.in. szacowania strat. – SKO stwierdziło jednak, że nie będzie nam wskazywać jednostki, że sami powinniśmy się zwrócić do organu nadrzędnego, czyli powiatu. Tak uczyniliśmy – przyznaje burmistrz. Ale decyzji jeszcze nie ma.

Tymczasem, na topolach odrastają liście. – Ile będzie z nich pożytku, zobaczymy – stwierdza Jerzy Rębek.