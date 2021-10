Program TV 1-3 października 2021. Co warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 1 października:



Drapacz chmur, reż. Rawson Marshall Thurber, TVN, godz. 20



Były antyterrorysta pełni funkcję konsultanta ds. bezpieczeństwa wieżowców. Gdy wybucha ogień w najwyższym chińskim budynku, musi uratować swoją rodzinę z rąk terrorystów. Popularny Dwayne Johnson w widowisku akcji sprzed trzech lat. W obsadzie znaleźli się także Neve Campbell i Chin Han.



Kobiety pragną bardziej, reż. Ken Kwapis, TVN Siedem, godz. 21.35



Film opowiada o kilku bohaterach, których losy się przeplatają. Tematem przewodnim są trudności w porozumieniu i interpretowaniu zachowania bliskich. W obsadzie gwiazdy, m.in. Ben Affleck, Jennifer Aniston, Jennifer Connelly i Bradley Cooper.



Projekt Floryda, reż. Sean Baker, TVP Kultura, godz. 20.05



Historia sześcioletniej rozrabiaki Moonee i jej zbuntowanej matki Halley, próbujących ułożyć sobie życie w tanim motelu na obrzeżach najszczęśliwszego miejsca na świecie – Disneylandu. W filmie wystąpił Willem Dafoe, który za swoją rolę otrzymał nominację do Oscara.



Sobota, 2 października:



Na nabrzeżach, reż. Elia Kazan, TVP Kultuera, godz. 17.30



Marlon Brando w legendarnym, nagrodzonym 8 Oscarami filmie Elii Kazana. Były bokser jest nękany przez wyrzuty sumienia - spowodował śmierć kolegi, który chciał zeznawać przeciwko szefowi miejscowego gangu. Gdy zakochuje się w jego siostrze, postanawia zawalczyć o prawdę i własną godność.



Captain America: Pierwsze starcie, reż. Joe Johnston, Polsat, godz. 21.05



Druga wojna światowa. Steve Rogers stara się zaciągnąć do wojska, ale jego słaba postura go dyskwalifikuje. Tajny eksperyment czyni z niego siłacza zdolnego pokonać nazistów. Pierwsza odsłona przygód Kapitana Ameryki, członka drużyny Avengers.



Skyfall, reż. Sam Mendes, TVP 1, godz. 21.35



Na ekrany kin wkroczyła najnowsza część przygód Jamesa Bonda, więc w telewizji możemy oglądać poprzednie odsłony. W "Skyfall" lojalność agenta 007 wobec M zostaje wystawiona na próbę po ataku na siedzibę MI6 i kradzieży tajnych danych. Trop wiedzie do osoby z przeszłości szefowej brytyjskiego wywiadu. Doskonała rozrywka dla miłośników serii z genialnym Javierem Bardemem w roli czarnego charakteru.



Niedziela, 3 października:



Sekretne życie zwierzaków domowych, reż. Chris Renaud, TVN, godz. 16.20



Animowany przebój familijny dla całej rodziny. Bohaterowie filmu to zwierzęta domowe, które po wyjściu z domu gospodarzy, zaczynają spotkania z przyjaciółmi, zaspokajają swój apetyt na słodycze i wydają dzikie przyjęcia. Wkrótce rozpieszczony terier i jego nieokrzesany kumpel gubią się w miejskiej dżungli.



Anna, reż. Luc Besson, TV Puls, godz. 20



Kolejny, obok "Nikity" czy "Colombiany" film Luca Bessona o kobiecej zabójczyni. Tytułowa Anna to topowa modelka w największych paryskich domach mody. Nikt jednak nie wie, że naprawdę jest uwikłana w walkę dwóch największych światowych potęg wywiadowczych. Dla swoich mocodawców warta jest tyle, ile skrywane przez nią sekrety. W roli głównej Sasha Luss.



Apocalypto, reż. Mel Gibson, TV4, godz. 20



Królestwo Majów chyli się ku upadkowi. Władcy próbują pozyskać przychylność bogów i szykują ofiary z ludzi. Jeden z wojowników ucieka, by uniknąć śmierci na ołtarzu. Niezwykle brutalny film w reżyserii Mela Gibsona , który pragnął oddać kulturę Majów z dbałością o wszelkie detale, chociażby pod względem używanego przez aktorów języka. Angażujące i dramatyczne kino, pełne doskonałej akcji.