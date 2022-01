Program TV 14-16 stycznia 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 14 stycznia:



Aladyn, reż. Guy Ritchie, Polsat, godz. 20



Twórca "Sherlocka Holmesa" przedstawia fabularną wersje popularnej animacji Disneya. Tytułowy bohater, chłopak o czystym sercu, dostaje propozycję od potężnego wezyra, by znalazł dla niego tajemniczą lampę. Widowiskowa produkcja z Willem Smithem w roli Dżina.



Mayerling, reż. Terence Young, TVP Kultura, godz. 20



Klasyka kina odwołująca się do filmu o tym samym tytule z 1936 roku. Arcyksiążę Rudolf, następca tronu Austro-Węgier, nie kocha swojej żony, którą poślubił ze względów politycznych. Jego wypełnione hulankami życie zmienia się, kiedy traci głowę dla młodziutkiej Marii Vetsery. W obsadzie legendy kina: Omar Sharif, Catherine Deneuve i Ava Gardner.



Kocha, lubi, szanuje, reż. Glenn Ficarra, TVN Siedem, godz. 20



Idealne życie Cala Weavera rozpada się, gdy dowiaduje się, że żona go zdradza. Po kilkudziesięciu latach znowu umawia się na randki. Pomaga mu w tym młody Jacob. Brawurowa komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie. Na ekranie brylują m.in. Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore i Emma Stone.



Sobota, 15 stycznia:



Kula w łeb, reż. Walter Hill, TV Puls, godz. 20



Policjant i zawodowy morderca zawiązują sojusz, by dorwać zabójcę swoich przyjaciół. W roli głównej Sylvester Stallone. Na drugim planie pojawiają się m.in. Jason Momoa i Christian Slater.



Walentynki, reż. Garry Marshall, TVN, godz. 20.05



Opowieść o ludziach, których losy splatają się 14 lutego na ulicach Los Angeles. Film przedstawia różne miłosne historie rozgrywające się w jednym mieście, podobnie jak to ma miejsce na przykład w przypadku polskiego przeboju "Listy do M.". W produkcji wystąpili m.in. Jessica Alba, Kathy Bates, Jessica Biel i Jamie Foxx.



Dorwać gringo, reż. Adrian Grunberg, TVP 1, godz. 21.30



Przestępca trafia do nietypowego meksykańskiego więzienia, które funkcjonuje niczym małe miasteczko. Zaprzyjaźnia się z dziesięcioletnim chłopcem, który uczy go zasad życia w zamknięciu. Kino akcji z Melem Gibsonem w roli głównej i rozrywka w najlepszym wydaniu.



Niedziela, 16 stycznia:



Thor: Ragnarok, reż. Taika Waititi, TV Puls, godz. 17.35



Trzecia część przygód superbohatera Marvela - Thora. Tym razem jednak reżyseruje nagrodzony Oscarem Taika Waititi, będący gwarantem kina barwnego i zwariowanego. I tak jest w przypadku trzeciego "Thora", który stawia czoła nordyckiej apokalipsie.



Ultimatum Bourne'a, reż. Paul Greengrass, TVN, godz. 20.05



Kolejna odsłona przygód Jasona Bourne'a. Tym razem bohater wpada na trop tajnego programu CIA "Blackbriar", który ma związek z mroczną przeszłością agenta. W roli tytułwej powrócił Matt Damon, a na ekranie towarzyszyli mu m.in. Julia Stiles i Joan Allen. Reżyseruje Paul Greengrass.



Niepokój, reż. D.J. Caruso, TVP 2, godz. 21



Nastoletni Kale, skazany na areszt domowy, zaczyna podglądać swoich sąsiadów. Stwierdza, że obok niego mieszka morderca. Shia LaBeouf w filmie nawiązującym do twórczości Alfreda Hitchocka, a w szczególności jego słynnego "Okna na podwórze".