Bridget Jones wraca. Program TV 30 września - 2 października 2022

Piątek, 30 września:



Portret kobiety w ogniu, reż. Celine Sciamma, TVP Kultura, godz. 20.05



Nagrodzony Złotą Palmą w Cannes oraz wieloma innymi prestiżowymi statuetkami kostiumowy melodramat. Akcja produkcji rozgrywa się w XVIII-wiecznej Francji. Marianne, malująca na zlecenie, musi wykonać portret młodej damy bez jej wiedzy. Film zachwyca m.in. piękną stroną audiowizualną oraz ciekawymi kreacjami aktorskimi.



Bridget Jones 3, reż. Sharon Maguire, TVN Siedem, godz. 21.35



Zrealizowana po latach trzecia część przygód Bridget Jones, bohaterki bestsellerowych powieści Helen Fielding. Bohaterka zachodzi wreszcie w upragnioną ciążę. Problem tylko w tym, że nie wie, kto jest ojcem jej dziecka. W obsadzie powracają Renee Zellweger i Colin Firth.



Alita: Battle Angel, reż. Robert Rodriguez, Polsat, godz. 23.10



Twórca "Desperado" wziął na warsztat popularną mangę i zaadaptował ją w iście hollywoodzkim stylu. Film opowiada historie kobiety-cyborga, która została uratowana przed zniszczeniem przez naukowca. Tytułowa Alita uczy się nowego życia na ulicach zdradliwego Miasta Złomu, a jednocześnie próbuje poznać swoją przeszłość. W obsadzie znaleźli się m.in. Rosa Salazar, Christoph Waltz i Jennifer Connelly.



Sobota, 1 października:



Cudowny chłopak, reż. Stephen Chbosky, TVP Kultura, godz. 20



Auggie od urodzenia ma zdeformowaną twarz. W nowej szkole chłopiec chce udowodnić rówieśnikom, że piękno to więcej niż wygląd. Julia Roberts, Owen Wilson i Jacob Tremblay w adaptacji bestsellerowej książki R.J. Palacio.



Greenland, reż. Ric Roman Waugh, TVP 1, godz. 21.35



Katastroficzne kino przedstawiające Ziemię w obliczu zderzenia z potężną kometą. Wybitny inżynier i jego rodzina znajdują się w grupie wybrańców, którym władze zaoferowały bezpieczne schronienie w położonym na odludziu tajnym bunkrze. Jednak dotarcie na miejsce ewakuacji staje się śmiertelnie niebezpiecznym wyzwaniem. W obsadzie widowiska znaleźli się m.in. Gerard Butler i Morena Baccarin.



Krzyk, reż. Wes Craven, Puls 2, godz. 21.45



Klasyka kina grozy, jeden z kultowych slasherów w reżyserii Wesa Cravena. Małym miasteczkiem Woodsboro wstrząsa seria brutalnych morderstw. Tajemniczy zabójca dzwoni do ofiar i prowadzi z nimi nierówną grę o życie. W filmie, który doczekał się licznych kontynuacji, wystąpili m.in. Drew Barrymore, Courtney Cox i Neve Campbell.



Niedziela, 2 października:



Karate Kid, reż. Harald Zwart, Polsat, godz. 10.35



Remake filmu z 1984 roku i jednocześnie piąta odsłona popularnej serii. Młody chłopak przeprowadza się z mamą do Chin. Początkowo jest zagubiony w nowym miejscu, lecz wkrótce poznaje samotnego dozorcę budynku. Rolę mistrza karate przyjął popularny Jackie Chan, a jego podopiecznego zagrał syn Willa Smitha - Jaden.



Terminator: Genisys, reż. Alan Taylor, TV Puls, godz. 20



Jedna z licznych prób wskrzeszenia kultowej serii, które skończyły się niepowodzeniem. W tej opowieści twórcy postanowili przywołać słynne momenty z pierwowzoru i przedstawić je w nowej wersji. Powtarza się zatem historia Kyle'a Reese'a, który cofa się do przeszłości, aby uratował matkę Johna Connora przed terminatorem. Wydarzenia jednak rozgrywają się inaczej, niż w filmie z 1984 roku.



Wróg publiczny, reż. Tony Scott, TV4, godz. 20



Opowieść o młodym prawniku, który wchodzi w posiadanie dowodu zbrodni dokonanej przez rządowych agentów i staje się celem szpiegowskich ataków. Kino sensacyjne zrealizowane przez jednego z mistrzów gatunku, nieżyjącego już Tony'ego Scotta. W obsadzie znaleźli się Will Smith, Jon Voigt i Gene Hackman.