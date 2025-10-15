Dlaczego warto zdobyć uprawnienia G2? Szansa na rozwój w branży energetycznej

Co dokładnie obejmuje G2?

Zakres G2 (wg rozporządzenia obowiązującego od 1 lipca 2022 r.) to m.in.:

kotły parowe i wodne na paliwa stałe, ciekłe lub gazowe > 50 kW ,

sieci i instalacje cieplne (z urządzeniami pomocniczymi) o przesyle > 50 kW ,

turbiny parowe i wodne > 50 kW ,

przemysłowe odbiorniki pary i gorącej wody > 50 kW ,

wentylacja, klimatyzacja i chłodnictwo > 50 kW ,

pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy > 50 kW ,

sprężarki > 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,

urządzenia do składowania/magazynowania/rozładunku paliw ,

piece przemysłowe > 50 kW ,

AKPiA i automatyka związana z powyższymi systemami.

Dlaczego warto? Kluczowe korzyści kariery

1) Legalny, szerszy zakres prac – G2 uprawnia do obsługi, konserwacji, remontów, montażu/demontażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych w instalacjach cieplnych. Bez ważnego świadectwa wielu zadań po prostu nie wolno wykonywać.

2) Większa atrakcyjność na rynku pracy – G2 jest standardowym wymaganiem w ogłoszeniach dla palaczy kotłów, operatorów węzłów cieplnych, techników HVAC/chłodu, utrzymania ruchu; zwiększa szanse na stałe zatrudnienie i wyższe widełki.

3) Ścieżka do stanowisk dozorowych – kategoria D otwiera możliwość nadzoru technicznego, odbiorów, prowadzenia dokumentacji i autoryzacji pomiarów — zwykle z wyższą odpowiedzialnością i wynagrodzeniem.

4) Mobilność międzysektorowa – z tym samym „portfolio” kompetencji możesz pracować w ciepłownictwie miejskim, zakładach przemysłowych, dużych obiektach komercyjnych (centra handlowe, szpitale) oraz firmach serwisowych. Zakres G2 naturalnie „przesiada się” między działami utrzymania ruchu i wykonawstwem.

5) Konkretne umiejętności pomiarowe i bezpieczeństwo – szkolenie obejmuje diagnostykę parametrów termodynamicznych, próby szczelności/ciśnieniowe, kontrolę zabezpieczeń i elementów automatyki; to kompetencje natychmiast użyteczne w pracy.

6) Szybka ścieżka uzyskania kwalifikacji – szkolenia online lub stacjonarnie, po których odbywa się egzamin (zwykle w ten sam dzień). Uprawnienia G2 są ważne 5 lat, a świadectwo kwalifikacji przychodzi pocztą w ciągu 14 dni.

7) Synergia z G1/G3 – dołożenie G1 (elektryczne) i/lub G3 (gazowe) podnosi wartość rynkową i pozwala prowadzić projekty wielobranżowe (np. kotłownia gazowa + automatyka + zasilanie), co jest cenione przez pracodawców.

E vs D – czym się różnią?

E (eksploatacja): wykonywanie prac przy urządzeniach (obsługa, konserwacje, naprawy, montaż, pomiary).

D (dozór): nadzór nad eksploatacją, dopuszczenia, odbiory, dokumentacja, weryfikacja zgodności z przepisami i normami.

W praktyce wiele firm oczekuje E+D, aby elastycznie obsadzać dyżury i przekazywać odpowiedzialności w zespole.

Jak wygląda kurs i egzamin?

Forma: online (Google Meet/Teams) lub stacjonarnie w całej Polsce.

Model „jednego dnia”: np. blok pomiarów elektrycznych 11:00–16:00 , następnie szkolenie G1/G2/G3 16:00–18:00 i egzamin E+D bezpośrednio po szkoleniu.

Egzamin: ustny, online lub stacjonarnie przed Komisją Kwalifikacyjną ; wynik wprowadzany od razu; świadectwo wysyłane w 14 dni .

Ważność: 5 lat ; potem odnowienie przez ponowny egzamin (często po krótkim szkoleniu przypominającym).

Opłata egzaminacyjna: 10% aktualnej płacy minimalnej (stawka ustawowa).

Program i kompetencje po kursie

Szkolenie obejmuje m.in.:

podstawy energetyki cieplnej i wymiany ciepła, budowę i eksploatację kotłów, węzłów, sieci, wymienników, urządzeń HVAC/chłodu ,

AKPiA : aparatura kontrolno-pomiarowa, elementy automatyki i regulacji,

BHP/ppoż. w urządzeniach cieplnych, procedury awaryjne,

diagnostykę i pomiary (temperatura, ciśnienie, wydajność, próby szczelności/ciśnieniowe),

przygotowanie do egzaminu (zakres E i/lub D).

Dla kogo G2 jest szczególnie przydatne?

Palacze kotłów / operatorzy węzłów cieplnych – rozruch, nadzór, regulacje, obsługa zabezpieczeń; przeglądy i naprawy.

Technicy HVAC/chłodnictwa – układy o mocy > 50 kW, diagnostyka wydajności i bezpieczeństwa.

Utrzymanie ruchu (przemysł, obiekty kubaturowe) – stały monitoring, serwis, modernizacje.

Firmy wykonawcze/serwisowe – montaż/demontaż instalacji, odbiory i pomiary.

Wymagania formalne przed egzaminem

Aby przystąpić do egzaminu G2, kandydat musi mieć ukończone 18 lat oraz spełnić jeden z warunków:

zaświadczenie od pracodawcy o doświadczeniu/stażu przy pracach eksploatacyjnych, lub



dokument potwierdzający szkołę kierunkową/kwalifikacje (np. technikum, kurs zawodowy).

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

Praca z instalacjami cieplnymi wiąże się z wysokimi temperaturami i ciśnieniami, ryzykiem oparzeń, rozszczelnień, pożarów czy emisji spalin. Dlatego duży nacisk kładzie się na sprawność zabezpieczeń (zawory bezpieczeństwa, czujniki poziomu/temperatury/ciśnienia), próby szczelności i znajomość procedur awaryjnych. To elementy weryfikowane podczas kursu i w pracy codziennej.

Jak G2 przekłada się na rozwój ścieżki zawodowej?