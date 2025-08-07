Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Słoneczna sobota, śmiech dzieci, muzyka na żywo i tłumy mieszkańców oraz turystów – tak wyglądał wielki finał naszej wakacyjnej akcji „Spotkajmy się nad wodą” zorganizowanej z okazji 25-lecia portalu dziennikwschodni.pl.
To wyjątkowe wydarzenie wieńczące cykl letnich spotkań w ramach naszej wakacyjnej akcji odbyło się w malowniczym otoczeniu jeziora Zagłębocze, na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego. Uczestników przywitała prawdziwie rodzinna atmosfera, mnóstwo atrakcji i bezpłatne animacje, które przez całe popołudnie przyciągały tłumy.
Radość i moc atrakcji dla każdego
Program był bogaty i różnorodny. Od samego początku – punkt 15:00 – działo się naprawdę dużo. Na uczestników czekały m.in.:
-
konkursy z nagrodami – od quizów i zagadek po przeciąganie liny i limbo,
-
kolorowe dmuchańce dla najmłodszych,
-
zaplatanie warkoczyków i malowanie twarzy,
-
przejażdżki na miniturowym kucyku z pobliskiej szkółki jeździeckiej,
-
stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, gdzie można było spróbować regionalnych przysmaków.
Całość była dostępna bezpłatnie, bez potrzeby wcześniejszej rejestracji – wystarczyło po prostu przyjść i dać się porwać letniej zabawie.
Wieczór z muzyką i tańcem
O godzinie 18:00 rozpoczęła się część muzyczna – a scena nad jeziorem tętniła energią aż do późnych godzin wieczornych. Wystąpili lokalni artyści:
- Zespół Polesie,
- Zespół Sosna,
- Alicja Lipczyńska,
- Aleksandra Kuźmicz
- oraz Zespół Forget Me Not.
Każdy z koncertów był pełen emocji i wspólnego świętowania – wiele osób nie mogło powstrzymać się od tańca pod gołym niebem.
25 lat naszego portalu – razem z regionem
Akcja „Spotkajmy się nad wodą” była częścią obchodów jubileuszu 25-lecia portalu dziennikwschodni.pl. Trzy letnie spotkania – w Okunince, Firleju i Zagłęboczu – pokazały, że mieszkańcy Lubelszczyzny chcą się spotykać, bawić i wspólnie celebrować to, co lokalne i ważne.
Redakcja pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy byli z nami – czy to fizycznie, czy duchowo. Wasza obecność, uśmiechy i energia stworzyły coś naprawdę wyjątkowego.
📷 Galeria z wydarzenia 👉 ZAGŁĘBOCZE GALERIA