Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

To wyjątkowe wydarzenie wieńczące cykl letnich spotkań w ramach naszej wakacyjnej akcji odbyło się w malowniczym otoczeniu jeziora Zagłębocze, na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego. Uczestników przywitała prawdziwie rodzinna atmosfera, mnóstwo atrakcji i bezpłatne animacje, które przez całe popołudnie przyciągały tłumy.

Radość i moc atrakcji dla każdego

Program był bogaty i różnorodny. Od samego początku – punkt 15:00 – działo się naprawdę dużo. Na uczestników czekały m.in.:

konkursy z nagrodami – od quizów i zagadek po przeciąganie liny i limbo,

kolorowe dmuchańce dla najmłodszych,

zaplatanie warkoczyków i malowanie twarzy,

przejażdżki na miniturowym kucyku z pobliskiej szkółki jeździeckiej,

stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, gdzie można było spróbować regionalnych przysmaków.

Całość była dostępna bezpłatnie, bez potrzeby wcześniejszej rejestracji – wystarczyło po prostu przyjść i dać się porwać letniej zabawie.

Wieczór z muzyką i tańcem

O godzinie 18:00 rozpoczęła się część muzyczna – a scena nad jeziorem tętniła energią aż do późnych godzin wieczornych. Wystąpili lokalni artyści:

Zespół Polesie ,

, Zespół Sosna ,

, Alicja Lipczyńska ,

, Aleksandra Kuźmicz

oraz Zespół Forget Me Not.

Każdy z koncertów był pełen emocji i wspólnego świętowania – wiele osób nie mogło powstrzymać się od tańca pod gołym niebem.

25 lat naszego portalu – razem z regionem

Akcja „Spotkajmy się nad wodą” była częścią obchodów jubileuszu 25-lecia portalu dziennikwschodni.pl. Trzy letnie spotkania – w Okunince, Firleju i Zagłęboczu – pokazały, że mieszkańcy Lubelszczyzny chcą się spotykać, bawić i wspólnie celebrować to, co lokalne i ważne.

Redakcja pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy byli z nami – czy to fizycznie, czy duchowo. Wasza obecność, uśmiechy i energia stworzyły coś naprawdę wyjątkowego.

📷 Galeria z wydarzenia 👉 ZAGŁĘBOCZE GALERIA