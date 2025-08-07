Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. czwartek, 7 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Wideo

Dzisiaj
18:00
Strona główna » Wideo

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Autor: Zdjęcie autora ISz
Udostępnij A A

Słoneczna sobota, śmiech dzieci, muzyka na żywo i tłumy mieszkańców oraz turystów – tak wyglądał wielki finał naszej wakacyjnej akcji „Spotkajmy się nad wodą” zorganizowanej z okazji 25-lecia portalu dziennikwschodni.pl.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

To wyjątkowe wydarzenie wieńczące cykl letnich spotkań w ramach naszej wakacyjnej akcji odbyło się w malowniczym otoczeniu jeziora Zagłębocze, na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego. Uczestników przywitała prawdziwie rodzinna atmosfera, mnóstwo atrakcji i bezpłatne animacje, które przez całe popołudnie przyciągały tłumy.

Radość i moc atrakcji dla każdego

Program był bogaty i różnorodny. Od samego początku – punkt 15:00 – działo się naprawdę dużo. Na uczestników czekały m.in.:

  • konkursy z nagrodami – od quizów i zagadek po przeciąganie liny i limbo,

  • kolorowe dmuchańce dla najmłodszych,

  • zaplatanie warkoczyków i malowanie twarzy,

  • przejażdżki na miniturowym kucyku z pobliskiej szkółki jeździeckiej,

  • stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, gdzie można było spróbować regionalnych przysmaków.

Całość była dostępna bezpłatnie, bez potrzeby wcześniejszej rejestracji – wystarczyło po prostu przyjść i dać się porwać letniej zabawie.

Wieczór z muzyką i tańcem

O godzinie 18:00 rozpoczęła się część muzyczna – a scena nad jeziorem tętniła energią aż do późnych godzin wieczornych. Wystąpili lokalni artyści:

  • Zespół Polesie,
  • Zespół Sosna,
  • Alicja Lipczyńska,
  • Aleksandra Kuźmicz
  • oraz Zespół Forget Me Not.

Każdy z koncertów był pełen emocji i wspólnego świętowania – wiele osób nie mogło powstrzymać się od tańca pod gołym niebem.

25 lat naszego portalu – razem z regionem

Akcja „Spotkajmy się nad wodą” była częścią obchodów jubileuszu 25-lecia portalu dziennikwschodni.pl. Trzy letnie spotkania – w Okunince, Firleju i Zagłęboczu – pokazały, że mieszkańcy Lubelszczyzny chcą się spotykać, bawić i wspólnie celebrować to, co lokalne i ważne.

Redakcja pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy byli z nami – czy to fizycznie, czy duchowo. Wasza obecność, uśmiechy i energia stworzyły coś naprawdę wyjątkowego.

📷 Galeria z wydarzenia 👉 ZAGŁĘBOCZE GALERIA

Partnerzy wydarzenia "Spotkajmy się nad wodą", 2 sierpnia - jezioro Zagłębocze
Trwa rodzinny festyn w Firleju. Zapraszamy do wspólnej zabawy
galeria
NASZA AKCJA

Trwa rodzinny festyn w Firleju. Zapraszamy do wspólnej zabawy

Tak było tydzień temu nad jeziorem Firlej
film
ZAPRASZAMY

Spotkajmy się nad wodą: Zagłębocze już czeka

Finał "Spotkajmy się nad wodą 2025". Świętowaliśmy 25-lecie portalu nad Zagłęboczem
galeria
ZDJĘCIA

Finał "Spotkajmy się nad wodą 2025". Świętowaliśmy 25-lecie portalu nad Zagłęboczem

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
wakacje jezioro Zagłębocze lato jezioro impreza zabawa wydarzenie Spotkajmy się nad wodą nasza akcja

Pozostałe informacje

Ruszyły żniwa na Jantarowej w Lublinie. Być może już ostatnie
Lublin

Ruszyły żniwa na Jantarowej w Lublinie. Być może już ostatnie

Niby miasto, a widoki jak na wsi. Na lubelskim osiedlu Węglin Południowy pomiędzy blokami przy ul. Jantarowej na na pole wjechał kombajn, który rozpoczął koszenie ostu.

Warto spojrzeć w górę. Ruszają balonowe zawody w Nałęczowie
Nałęczów

Warto spojrzeć w górę. Ruszają balonowe zawody w Nałęczowie

Dzisiaj rozpoczynają się 20. Międzynarodowego Zawody Balonowe w Nałęczowie. Ceremonia otwarcia o godz. 21 w Parku Zdrojowym. Loty potrwają do soboty. O zwycięstwo walczą zawodnicy z Polski i zagranicy.
Szansa na znacznie więcej miejsc parkingowych przy dworcu kolejowym
Puławy

Szansa na znacznie więcej miejsc parkingowych przy dworcu kolejowym

Dobra wiadomość dla kierowców i pasażerów kolei. Jest szansa na znaczne zwiększenie liczby dostępnych miejsc parkingowych przy cierpiącym na ich niedobór dworcu kolejowym Puławy Miasto.
Jak poradzić sobie z lękiem?

Jak poradzić sobie z lękiem?

Nie ma dobrych i złych emocji. Każda z nich jest po coś – problem pojawia się gdy jej nasilenie jest niewspółmierne do sytuacji. Tak jest z lękiem.
Materac 120x60: Jak wybrać idealny dla Twojego dziecka?

Materac 120x60: Jak wybrać idealny dla Twojego dziecka?

Wybór materaca dla malucha to jedna z tych decyzji, które mają realny wpływ na jego codzienne samopoczucie. Choć może się wydawać, że rozmiar 120x60 cm to po prostu „jeden z wielu”, w rzeczywistości ten kompaktowy format świetnie sprawdza się w wielu sytuacjach. Jak wybrać odpowiedni model i na co warto zwrócić uwagę, by Twoje dziecko spało spokojnie — i bezpiecznie?
Założenie firmy w Anglii i prowadzenie jej z Polski – aspekty prawne i praktyczne

Założenie firmy w Anglii i prowadzenie jej z Polski – aspekty prawne i praktyczne

Założenie firmy w Anglii i zarządzanie nią z Polski jest nadal możliwe, jednak po Brexicie wiąże się z nowymi regulacjami prawnymi. Zmieniły się zasady obrotu towarami, uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dostęp do niektórych form działalności. W artykule przedstawiamy, jak wygląda prowadzenie firmy zarejestrowanej w Anglii przez polskiego przedsiębiorcę, jakie są dostępne formy prawne, jakie ograniczenia warto znać i z jakimi obowiązkami trzeba się liczyć przy prowadzeniu działalności z Polski.
Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
NASZA AKCJA
film

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Słoneczna sobota, śmiech dzieci, muzyka na żywo i tłumy mieszkańców oraz turystów – tak wyglądał wielki finał naszej wakacyjnej akcji „Spotkajmy się nad wodą” zorganizowanej z okazji 25-lecia portalu dziennikwschodni.pl.
Sąd Okręgowy w Lublinie
Dęblin

Specjalnie przejechał kolegę samochodem. Odpowie za usiłowanie zabójstwa

W Sądzie Okręgowym w Lublinie rozpoczął się dzisiaj proces 27-latka z Dęblina, który na początku roku potrącił i dwukrotnie przejechał znajomego. Poszkodowany ledwo uszedł z życiem. Sprawcy grozi dożywocie.
Rafał Mekler z Ruchu Narodowego na facebooku poinformował o dewastacji pomnika ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu w Domostawie
skandal

Zdewastowany pomnik ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Czerwono-czarna flaga i napis

Aż trudno uwierzyć. Nieznany sprawca zdewastował stojący w Domostawie pomnik poświęcony ofiarom ludobójstwa na Wołyniu. Na jego cokole znalazła się namalowana farbą czarno-czerwona flaga oraz napis w języku ukraińskim "chwała UPA".

Piłkarze Unii Bełżyce wierzą, że zagrają w lubelskiej klasie okręgowej

Unia Bełżyce w obecnej chwili nie wycofuje się z rozgrywek lubelskiej klasy okręgowej

O problemach Unii Bełżyce słychać już od kilku tygodni. Piłkarze zawiesili nawet treningi, a klub nie przystąpił do rozgrywek Pucharu Polski. Niedawno nawet otrzymaliśmy informację, że Unia zamierza się wycofać z rozgrywek lubelskiej klasy okręgowej.
Srebrzyszcze znajduje się przy skrzyżowaniu linii kolejowej (wąsko- i szerokotorowej) oraz budowanej trasie ekspresowej S12. Dodatkowo – przez gminę przebiega główny szlak handlowy z UE na Ukrainę, prowadzący do Kijowa
transport

Port bez morza, ale z dużym potencjałem. Szansa na nowe szlaki handlowe

Gminie Chełm marzy się realizacja projektu, który może całkowicie odmienić gospodarcze oblicze regionu. Ponad 100 hektarów gruntów przy linii kolejowej i trasie S12 może stać areną dla jednej z najważniejszych inwestycji logistycznych w tej części Polski – Intermodalnego Suchego Portu w Srebrzyszczu.

Tegoroczne Chmielaki Krasnostawskie odbędą się w przedostatni weekend sierpnia

Jest praca na Chmielakach. Rekrutują wolontariuszy

Zadań do wykonania będzie sporo, bo to duża impreza. Dlatego potrzeba rąk do pracy. Organizatorzy tegorocznych Chmielaków Krasnostawskich szukają chętnych. Ale na zarobek nie ma co liczyć. Chodzi o wolontariat.
Ruszyła budowa drogi za blisko 100 mln zł. Za inwestycję odpowiada konsorcjum firm, Tre-Drom i Budomex

Najdroższa i najbardziej strategiczna dla powiatu. Budują drogę do portu w Małaszewiczach

To z pewnością będzie jedna z najdroższych dróg w powiecie bialskim. Rusza budowa nowej trasy z krajowej „dwójki” do portu przeładunkowego w Małaszewiczach.
Pierwszy festiwal wina odbył się na zamojskim Rynku Wielkim w 2020 roku. Teraz zbliża się szósta edycja imprezy
9 sierpnia 2025, 10:00
galeria

Raj dla miłośników wina. Zamojskie Winogranie już w ten weekend

Pierwsza edycja odbyła się w 2020 roku. Za kilka dni kolejna, już szósta. Zamojskie Winogranie odbędzie się w najbliższy weekend.

Piłkarki GKS Górnik Łęczna są gotowe do nadchodzącego sezonu  

GKS Górnik Łęczna zaczyna nowy sezon od domowego meczu ze Śląskiem Wrocław

W niedzielę GKS Górnik Łęczna rozpoczyna nowy sezon. Na początek podopieczne Artura Bożyka czeka trudna rywalizacja ze Śląskiem Wrocław.

Najnowsze
Ruszyły żniwa na Jantarowej w Lublinie. Być może już ostatnie

19:50 Ruszyły żniwa na Jantarowej w Lublinie. Być może już ostatnie

19:14

Warto spojrzeć w górę. Ruszają balonowe zawody w Nałęczowie

18:30

Szansa na znacznie więcej miejsc parkingowych przy dworcu kolejowym

18:18

Jak poradzić sobie z lękiem?

18:16

Materac 120x60: Jak wybrać idealny dla Twojego dziecka?

18:06

Założenie firmy w Anglii i prowadzenie jej z Polski – aspekty prawne i praktyczne

18:00

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Ruszyły żniwa na Jantarowej w Lublinie. Być może już ostatnie

Ruszyły żniwa na Jantarowej w Lublinie. Być może już ostatnie

Warto spojrzeć w górę. Ruszają balonowe zawody w Nałęczowie

Warto spojrzeć w górę. Ruszają balonowe zawody w Nałęczowie

Szansa na znacznie więcej miejsc parkingowych przy dworcu kolejowym

Szansa na znacznie więcej miejsc parkingowych przy dworcu kolejowym

Jak poradzić sobie z lękiem?

Jak poradzić sobie z lękiem?

Materac 120x60: Jak wybrać idealny dla Twojego dziecka?

Materac 120x60: Jak wybrać idealny dla Twojego dziecka?

Założenie firmy w Anglii i prowadzenie jej z Polski – aspekty prawne i praktyczne

Założenie firmy w Anglii i prowadzenie jej z Polski – aspekty prawne i praktyczne

Ruszyły żniwa na Jantarowej w Lublinie. Być może już ostatnie

Ruszyły żniwa na Jantarowej w Lublinie. Być może już ostatnie

Warto spojrzeć w górę. Ruszają balonowe zawody w Nałęczowie

Warto spojrzeć w górę. Ruszają balonowe zawody w Nałęczowie

Szansa na znacznie więcej miejsc parkingowych przy dworcu kolejowym

Szansa na znacznie więcej miejsc parkingowych przy dworcu kolejowym

Jak poradzić sobie z lękiem?

Jak poradzić sobie z lękiem?

Materac 120x60: Jak wybrać idealny dla Twojego dziecka?

Materac 120x60: Jak wybrać idealny dla Twojego dziecka?

Założenie firmy w Anglii i prowadzenie jej z Polski – aspekty prawne i praktyczne

Założenie firmy w Anglii i prowadzenie jej z Polski – aspekty prawne i praktyczne

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Karol Nawrocki obejmuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP
film

Karol Nawrocki obejmuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids
galeria
film

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy
film

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy

Nowe ognisko ASF w Lubelskiem. Już piąte
film

Nowe ognisko ASF w Lubelskiem. Już piąte

Farming Simulator 25: Mercedes-Benz Trucks Pack
film

Farming Simulator 25: Każdy może mieć mercedesa na polu (wideo)

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Foto
Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

galeria
Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
galeria

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo
galeria

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą
galeria
ZDJĘCIA

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było
galeria

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek
galeria
ZDJĘCIA

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów
galeria

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal
galeria

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal

Za wysoką frekwencję w wyborach – wysokie nagrody. Gmina Chrzanów liderem „Aktywnej Lubelskiej Wsi”
galeria

Za wysoką frekwencję w wyborach – wysokie nagrody. Gmina Chrzanów liderem „Aktywnej Lubelskiej Wsi”

Oni mają dobrego nosa. Czworonożni funkcjonariusze lubelskiej policji pokazywali swoje umiejętności
galeria
ZDJĘCIA I WIDEO

Oni mają dobrego nosa. Czworonożni funkcjonariusze lubelskiej policji pokazywali swoje umiejętności

Leczenie endometriozy kompleksowo i na NFZ. Lubelska placówka jedną z ośmiu w Polsce
galeria

Leczenie endometriozy kompleksowo i na NFZ. Lubelska placówka jedną z ośmiu w Polsce