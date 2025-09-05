Nadchodzi jesień

Piątek, 5 września

Poranek (08:00–12:00): Dzień rozpocznie się pogodnie i słonecznie. Temperatura będzie szybko rosnąć, osiągając około 24°C przed południem. Wiatr słaby, z kierunku południowo-wschodniego, do 2–3 m/s. Opadów nie przewiduje się.

Popołudnie (13:00–17:00): To najcieplejszy moment dnia – termometry wskażą nawet 28°C. Niebo pozostanie bezchmurne, a aura będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Wiatr nadal słaby, południowy.

Wieczór i noc (18:00–23:00): Utrzyma się stabilna i ciepła pogoda. Temperatura spadnie do około 20–21°C, a niebo pozostanie pogodne.

Sobota, 6 września

Noc i poranek (00:00–08:00): W nocy i w godzinach porannych pojawią się pierwsze przelotne opady. Temperatura utrzyma się na poziomie 19–21°C, wiatr słaby, z południa.

Dzień (09:00–18:00): W ciągu dnia zachmurzenie będzie większe, a deszcz pojawi się ponownie, szczególnie po południu. Miejscami opady mogą być nieco intensywniejsze – do 1,6 mm. Temperatura maksymalna wyniesie 24–25°C. Wiatr słaby do umiarkowanego, z kierunków zachodnich i północno-zachodnich.

Wieczór i noc (19:00–23:00): Nadal możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do około 17–18°C.

Niedziela, 7 września

Noc i poranek (00:00–08:00): Noc będzie pochmurna, z możliwością słabych opadów. Temperatura około 14–16°C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

Przedpołudnie (09:00–11:00): Zachmurzenie utrzyma się, miejscami może pojawić się niewielki deszcz. Temperatura około 20°C.

Popołudnie (12:00–18:00): To najcieplejszy moment dnia – około 22°C. Wciąż sporo chmur, ale pojawią się także przejaśnienia. Opady będą niewielkie i przelotne.

Wieczór (19:00–23:00): Chłodniej, około 17°C. Aura spokojna, z przewagą chmur.

Podsumowanie

Najcieplejszy dzień: piątek (temperatura do 28°C, pełne słońce). Najbardziej deszczowy okres: sobota (przelotne opady, szczególnie popołudniu). Najbardziej jesienny dzień: niedziela (więcej chmur, maksymalnie 22°C). Najbardziej słoneczny okres: piątek (pogodnie od rana do wieczora).