Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

W piątek, 8 sierpnia, dominować będzie zachmurzenie, choć miejscami pojawią się przejaśnienia. Temperatura wzrośnie do około 25°C, a wiatr będzie umiarkowany, z kierunków południowych i południowo-zachodnich, wieczorem skręcając na zachodni i północno-zachodni.

Sobota zapowiada się słonecznie i bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie 26°C, a wiatr pozostanie słaby, zmieniając kierunek z północno-zachodniego na wschodni.

W niedzielę rano będzie jeszcze pogodnie, z temperaturą sięgającą 27°C, jednak w południe i po południu możliwe są przelotne opady deszczu. Mimo to dzień będzie ciepły – do 28°C, z umiarkowanym wiatrem, chwilami w porywach do 7 m/s.