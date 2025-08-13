Fundusze Europejskie na rozwój regionu. 116 mln zł dla szkół, gmin i instytucji społecznych

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i wicemarszałek Piotr Breś przekazali 18 umów o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Łączna wartość podpisanych umów to prawie 116 mln zł, w tym ponad 91 mln zł z UE i 7,5 mln zł z Budżetu Państwa.

- Dzięki środkom unijnym nasze szkoły, gminy i instytucje społeczne mogą jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby mieszkańców - zarówno dzieci, młodzieży szkolnej, jak i osób starszych czy z niepełnosprawnościami. Z kolei rewitalizacja da szansę mniejszym miejscowościom i obszarom wiejskim odzyskać dawny blask - mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Wśród projektów znalazł się m.in. System Zarządzania Bezpieczeństwem Miasta Lublin o wartości 14 mln zł, z czego 11,5 mln zł pochodzi z funduszy UE. Inwestycja ma zwiększyć odporność miasta na skutki zmian klimatycznych.

Wsparcie trafi też do pięciu gmin: Stężyca, Poniatowa, Ryki, Strzyżewice oraz Tomaszów Lubelski – na modernizację i doposażenie szkół oraz przedszkoli. Projekty obejmują m.in. budowę placów zabaw i dostosowanie budynków do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

W Kraśniku blisko 1 mln zł przeznaczono na modernizację budynku MOPS, który zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Największa pula – blisko 91 mln zł – trafi na rewitalizację obszarów wiejskich i małych miejscowości. W planach jest odrestaurowanie m.in. dworu w Woli Okrzejskiej, synagog w Łęcznej oraz zabytkowej kapliczki w Puchaczowie. Powstaną też nowe świetlice, centra animacji społecznej i zmodernizowane obiekty kultury.