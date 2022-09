Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 21 września 2022 r.

Jak wybrać sklep golfowy ze sprzętem do gry w golfa?

Sklep golfowy jest ogniwem pośredniczącym pomiędzy graczem a światem producentów sprzętu do golfa. To od zaangażowania personelu zależy jaki asortyment będzie dostępny, jakie informacje uda się uzyskać. Sklep golfowy może być internetowy, ale również w lokalu, do którego można przyjść. W obu przypadkach, aby być może, znaleźć swój ulubiony salon sprzedaży, warto zadawać pytania. Sprzedawca jest tą osobą, która spędza w sklepie dzień pracy, wertuje katalogi, uczestniczy w szkoleniach, dowiaduje się o nowościach, ma kontakt z innymi klientami. Najprawdopodobniej dysponuje wiedzą podobną lub większą od gracza. Pytając możemy uzyskać ciekawe informacje. Jeśli w odpowiedzi uzyskamy propozycję zakupu konkretnego artykułu - proponuję omijać „mistrza sprzedaży”. Sprzęt golfowy jest zaawansowany technologicznie. Modele różnią się niuansami. Personel powinien być doradcą klienta a nie wyłącznie sprzedawcą. Jego rolą jest dowiedzieć się dokładnie czego klient szuka, odkryć potrzeby (nie zawsze są tożsame z tym co klient mówi na początku) i zaproponować to, co będzie najlepiej je zaspokajało.