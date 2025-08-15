Pokazy, wystawy i loty. KRÓLewski Piknik Lotniczy w Radawcu

KRÓLewski Piknik Lotniczy jest hołdem dla wybitnych lubelskich pilotów oraz przybliża bogatą historię lotnictwa w regionie - Zeszłoroczna edycja w gminie Borki zgromadziła aż 20 tysięcy widzów. Ta rosnąca popularność i chęć dostosowania warunków pod nowe atrakcje spowodowała, jak tłumaczą organizatorzy, przeniesienie pikniku na teren Aeroklubu w Radawcu.

A atrakcji na tegorocznej edycji nie zabraknie. W pierwszej części wydarzenia oprócz podniebnych pokazów będzie można podziwiać również wystawy statyczne statków powietrznych, wystawy tematyczne, pokazy grup rekonstrukcyjnych lub występy artystyczne.

Do tego strefa gastronomiczna, a dla najmłodszych przewidziane są zabawy i konkursy z nagrodami.

W drugim bloku pikniku na niebo powrócą gwiazdy takie jak Artur Kielak, Wojciech Hajdukiewicz czy Grupa Akrobacyjna Żelazny. Swoje powietrzno-pirotechniczne umiejętności zaprezentuje również Flying Dragons Teams i Norbert Kasperak.

Godz. 12-15:30: blok artystyczno-sportowo-rekreacyjny. * Wystawa statyczna statków powietrznych * przyloty uczestników * pokazy grup rekonstrukcyjnych * wystawy tematyczne * występy artystyczne * konkurs modeli plastikowych i kartonowych * pokaz modeli latających * loty widokowe * strefa zabaw i konkursów dla dzieci * strefa gastronomiczna

Godz. 15:30-21: blok dynamicznych pokazów dzienno-nocnych • grupa akrobacyjna The Flying Bulls • Jurgis Kairys • Artur Kielak • Beech C45h • An-2 • Grupa Akrobacyjna Żelazny • Sky Magic • Wiatrakowiec • Ts-11 Iskra • Bushcat Demo Team • Łukasz Czepiela • Maciej Kulaszewski • Flying Dragons Team • Ts-8 Bies • Eurocopter Ec-120b • Norbert Kasperek.

Królewski Piknik Lotniczy poświęcony jest pamięci urodzonego w Woli Osowińskiej Zdzisława Krasnodębskiego, pilota Brygady Pościgowej i pierwszego dowódcy Dywizjonu 303. Działania Brygady Pościgowej, która w 1939 roku operowała także z lotniska w Radawcu. Ten pilot i Dywizjon 303 to także temat "Wykładu pod niebieskim dachem” Andrzeja Olejko(godz, 12-15).

Organizatorzy: My Słowianie oraz Współorganizatorzy Aeroklub Lubelski w Radawcu. Bilety na wydarzenie można zakupić na tobilet.pl.