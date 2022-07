Drabinki i piłki. Zamawiają sprzęt do LO w Lublinie

Na liście zakupów jest kilkadziesiąt pozycji, w tym drabinki gimnastyczne, worki treningowe, piłki, wózki na piłki, rakiety do badmintona, bieżnia elektryczna, rowery powietrzne, lina do ćwiczeń, czy też zestaw hantli. Miasto kupuje także sanki treningowe, maszynę do ćwiczenia mięśnia czworogłowego uda, ławkę regulowaną oraz klatkę RIG. Lista sprzętu, jaki zamawiany jest dla I LO, jest znacznie dłuższa.

Zgodnie z warunkami zamówienia, cały sprzęt ma być dostarczony w czasie nie dłuższym niż dwa miesiące od podpisania umowy z firmą, której oferta okaże się najkorzystniejsza. Miasto ma zakończyć przyjmowanie ofert 18 lipca, a potem wybierze najtańszą firmę. Jeżeli dostawca zechce wykorzystać cały dwumiesięczny termin, to sprzęt nie zostanie dostarczony przed zakończeniem wakacji.