Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Mieszkańcy i turyści, którzy w piątek (15 sierpnia) późnym popołudniem przyszli na plac Litewski, mogli obserwować napełnianie balonów, zajrzeć do kosza, dotknąć palnika i porozmawiać z pilotami. – To wspaniała okazja, by zobaczyć z bliska, jak działa ten niezwykły statek powietrzny – mówią organizatorzy.

Balony nad miastem

Największe emocje wzbudził moment startu, kiedy kolorowe czasze unosiły się nad zabudowaniami Lublina. Część uczestników skorzystała z lotów na uwięzi i mogła spojrzeć na miasto z góry, inni robili zdjęcia, a jeszcze inni po prostu spacerowali.

A co nas czeka w kolejnych dniach?

Harmonogram III Fiesty Balonowej: