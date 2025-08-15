Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Rozpoczęła się trzecia edycja Fiesty Balonowej, organizowanej w ramach obchodów 708. rocznicy urodzin Lublina. Atrakcji nie zabraklnie też w sobotę
Mieszkańcy i turyści, którzy w piątek (15 sierpnia) późnym popołudniem przyszli na plac Litewski, mogli obserwować napełnianie balonów, zajrzeć do kosza, dotknąć palnika i porozmawiać z pilotami. – To wspaniała okazja, by zobaczyć z bliska, jak działa ten niezwykły statek powietrzny – mówią organizatorzy.
Balony nad miastem
Największe emocje wzbudził moment startu, kiedy kolorowe czasze unosiły się nad zabudowaniami Lublina. Część uczestników skorzystała z lotów na uwięzi i mogła spojrzeć na miasto z góry, inni robili zdjęcia, a jeszcze inni po prostu spacerowali.
A co nas czeka w kolejnych dniach?
Harmonogram III Fiesty Balonowej:
- godzina 04.15 – odprawa do lotu
- godzina 04.30 – 06.30 - loty balonowe
- od godziny 17.00 na Błoniach Zamku pokaz samochodów zabytkowych, animacje lotnicze, w tym m.in, rzuty do krzyża, zabawy z środku powłoki, pokaz paralotniarzy
- ok. godziny 19-20 - akrobacje na szarfie pod balonem (czas zależny od podmuchów wiatru)
- godzina 17.30 – odprawa do wieczornego lotu i pokazu
- ok. godziny 18 – otaśmowana logotypami strefa lotów na uwięziok.
- godzina 18 – 20.20 - loty części balonów
17 SIERPNIA 2025 r. niedziela
- godzina 04.30-6.30 – loty widokowe
- godzina 11.00 – wyjazd załóg