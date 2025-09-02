Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Akcja Trzeźwość: 36 tysięcy kontroli na drogach Lubelszczyzny

(fot. KMP Lublin)

I blisko 130 kierujących pod wpływem alkoholu – to efekt poniedziałkowej akcji „Trzeźwość”, którą przeprowadzili policjanci na drogach Lubelszczyzny.

Głównym celem prowadzonych w poniedziałek (1 wrzesnia) wojewódzkich działań „Trzeźwość” było badanie stanu trzeźwości jak największej liczby kierujących pojazdami.Funkcjonariusze sprawdzali trzeźwość kierujących pojazdami zarówno na drogach krajowych, wojewódzkich, jak i lokalnych przy których dodatkowo usytuowane są szkoły.

To bliko 36 tysięcy kontroli stanu trzeźwości i prawie 130 kierujących na „podwójnym gazie”, z czego aż 40 znajdowało się w stanie nietrzeźwości.

Podczas kontroli policjanci zwracali również uwagę na stan techniczny pojazdów i wymagane uprawnienia. Efekt? 14 kierujących bez wymaganych uprawnień i prawie 60 zatrzymanych praw jazdy.

Przy okazji policja przypomina: prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) jest wykroczeniem, natomiast prowadzanie pojazdów w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) jest przestępstwem.

Za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi:

grzywna nie niższa niż 2500 zł (maksymalna to 30 tys. zł lub areszt do 30 dni
 zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat
 15 punktów karnych

Za przestępstwo prowadzania pojazdów w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) grozi:

 grzywna wymierzona w stawkach dziennych uzależniona od dochodu lub kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 3 lat
 zakaz prowadzenia pojazdów (wszelkich lub określonej kategorii) na okres od 3 do 15 lat
 świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 zł do 60 000 zł

