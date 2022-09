Oscarowy hit. Program TV 23-25 września 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 23 września:



Szkarłatna ulica, reż. Fritz Lang, TVP Kultura, godz. 20



Klasyk kina noir. Młody kasjer bankowy zadurza się w nieznajomej dziewczynie. Uczucie ściąga jednak na niego pasmo nieszczęść. Reżyseruje Fritz Lang, twórca arcydzieł doby niemieckiego ekspresjonizmu - "Metropolis" i "Zmęczona śmierć". Główną rolę w tej już hollywoodzkiej produkcji zagrał Edward G. Robinson.



Bridget Jones: W pogoni za rozumem, reż. Beeban Kidron, TVN Siedem, godz. 21.35



Kontynuacja filmowego przeboju na podstawie prozy Helen Fielding. Związek Bridget i Marka Darcy'ego jest bliski kryzysu. Na domiar złego na horyzoncie pojawia się były szef dziewczyny, Daniel Cleaver. W rolach głównych Renee Zellweger, Hugh Grant i Colin Firth.



Constantine, reż. Francis Lawrence, TVN, godz. 22.40



Przed tygodniem pojawiła się informacja, że po blisko 20 latach powstanie kontynuacja "Constantine'a", a w tytułowej roli powróci Keanu Reeves. Tymczasem TVN proponuje seans pierwowzoru, w którym zagrali również Rachel Weisz i Djimon Hounsou. To adaptacja komiksu "Hellblazer" opowiadająca historię egzorcysty, który musi stanąć do walki o dusze wszystkich ludzi, by tym samym ocalić siebie od wiecznego potępienia.



Sobota, 24 września:



Rambo II, reż. George P. Cosmatos, TV Puls, godz. 20



Kontynuacja przygód Johna Rambo, bardzo źle przyjęta przez krytykę, co przełożyło się na przyznanie pięciu Złotych Malin m.in. dla najgorszego filmu i aktora 1985 roku. Nie odstrasza to jednak miłośników klasycznego kina akcji tamtego okresu, film zarobił ponad 300 milionów dolarów i do dziś cieszy się niesłabnącą popularnością. Tym razem bohater musi odnaleźć amerykańskich jeńców wojennych przetrzymywanych na terenie Wietnamu.



Nice Guys. Równi goście, reż. Shane Black, TVP 1, godz. 21.30



Komedia sensacyjna Shane Blacka, autora scenariuszy do popularnych w latach 80-tych i 90-tych "Zabójczej broni" czy "Ostatniego Skauta". Los Angeles, lata 70. Podczas śledztwa dotyczącego zaginionej aktorki porno, para prywatnych detektywów wpada na trop dużego spisku. Na ekranie brylują Russell Crowe i Ryan Goslind.



Deerskin, reż. Quentin Dupieux, TVP Kultura, godz. 23.40



Twórca tak zakręconych filmów, jak "Mordercza opona" tym razem opowiada o właścicielu kurtki z jeleniej skóry, który postanawia... unicestwić dla niej wszystkie inne kurtki na świecie. Brzmi absurdalnie, film jednak został doceniony na prestiżowych filmowych festiwalach i spotkał się z ciepłym przyjęciem odbiorców.



Niedziela, 25 września:



Transporter 3, reż. Olivier Megaton, TV Puls, godz. 20



Rzecz dla miłośników mało wymagającego kina akcji i talentu Jasona Stathama. Transporter Frank dostaje kolejne zadanie; musi przewieźć córkę urzędnika z Marsylii do Odessy.



Parasite, reż. Joon-ho Bong, TVP 2, godz. 21



Nagrodzony 4 Oscarami, głośny film Joon-ho Bonga, koreańskiego twórcy takich produkcji, jak "Snowpiercer". Pewna rodzina tworzy perfekcyjny plan - chcą w jak najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. Dzięki wyjątkowemu sprytowi udaje im się zdobyć zatrudnienie w bogatym domu, ale wkrótce pozornie doskonały plan zaczyna się sypać.



Kurier, reż. Władysław Pasikowski, TVP Historia, godz. 21.15



Filmowa opowieść o losach Jana Nowaka-Jeziorańskiego wyraźnie inspirowane filmami o Bondzie. Pod koniec II wojny światowej bohater wojenny zostaje rządowym agentem, który otrzymuje tajną misję: ma negocjować z Brytyjczykami wsparcie dla polskiego podziemia. W obsadzie m.in. Philippe Tłokiński, Julie Engelbrecht i Bradley James.