Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

W najbliższą sobotę Radawiec stanie się centrum lotniczych emocji. Aeroklub Lubelski zaprasza na IV Królewski Piknik Lotniczy – wydarzenie, które połączy pokazy akrobacji, historię polskiego lotnictwa i atrakcje dla całych rodzin. O wydarzeniu, ale nie tylko, rozmawiamy z ppł. rez. Radosławem Sałatą.
Na niebie zaprezentują się najlepsi piloci z Polski i Europy, m.in. Łukasz Czepiela, Artur Kielak, Maciej Kulaszewski, Jurgis Kairys oraz zespoły Red Bull, Żelazny i Dragonfly. W programie przewidziano wystawy statyczne samolotów i szybowców, loty widokowe i szkoleniowe, balony na uwięzi, rekonstrukcje historyczne oraz darmowe animacje dla dzieci. Nie zabraknie również lekcji historii – od Dywizjonu 303 po współczesne maszyny.
Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12:00 na terenie Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu koło Lublina. Organizatorzy zachęcają, by przyjechać wcześniej i zarezerwować sobie cały dzień na lotnicze atrakcje.