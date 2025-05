Bąkiewicz na sesji RM. Jest ciąg dalszy. Prezydent złożył zawiadomienie o możliwym przestępstwie

Prezydent Rafał Zwolak poinformował o tym w mediach społecznościowych dzisiaj - zaraz po tym, jak wyszedł z komendy policji, gdzie złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestęstwa.

– Nie mam pojęcia, skąd pan Bąkiewicz znalazł się w ratuszu, nie wiem, kto po niego zadzwonił. Chcę, żeby ta sprawa była wyjaśniona. Nie ma mojej zgody na tego typu działania – zakomunikował prezydent Zamościa w krótkim materiale wideo.

Rafał Zwolak również dziś rano tak pisał o Robercie Bąkiewiczu: „W mojej ocenie to, niestety, zły człowiek, który sieje zamęt i nienawiść”.

Wczoraj magistrat wydał oficjalne oświadczenie w sprawie sytuacji, która wydarzyła się w poniedziałek. Przypomnijmy, że w Sali Consulatus, podczas sesji, na której pojawiła się kwestia obywatelskiego projektu uchwały przeciwko lokowaniu w mieście nielegalnych imigrantów, poza grupą mieszkańców stawił się również Robert Bąkiewicz i ekipa Telewizji Republika.

„Uchwała, decyzją większością radnych, nie została wprowadzona pod obrady, a przekazana do prac w komisjach stałych Rady Miasta Zamość. Ta decyzja nie spodobała się zebranym w Sali Consulatus zebranym środowiskom prawicowym. Pod kamerami TV Republika, nadającej na żywo, i przy wsparciu prowodyrów zajścia zakłócali obrady czyniąc je niemożliwymi do prowadzenia. Po opuszczeniu Sali Consulatus przez radnych niezgadzających się na warcholstwo i pieniactwo rozpoczęła się jawna agitacja polityczna. Nie mogliśmy na to pozwolić. Ratusz nie jest i nie będzie miejscem na łamanie prawa!” - napisano w oświadczeniu.

A dalej znalazło się stwierdzenia: „Musieliśmy przerwać te nielegalne działania. Powołaliśmy się na art. 108 Kodeksu Wyborczego, zgodnie z którym zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej na terenie urzędów administracji rządowej, administracji samorządu terytorialnego, sądów, zakładów pracy w sposób i formach zakłócających normalne funkcjonowanie. (…) Jako władze Zamościa pragniemy zapewnić, że będziemy stać na straży prawa i nie będzie zgody na przedwyborcze zagrywki polityczne!".

Z powodu tych zajść radni Koalicji Obywatelskiej oraz klubu prezydenta na znak protestu nie wrócili z przerwy w poniedziałkowej sesji. Obrady zostały zawieszone na dwie godziny. Dopiero, gdy nieproszonych gości nie było, zostały wznowione.

Swój sprzeciw wobec zaistniałej sytuacji, już w trakcie tej przerwy kategorycznie wyraziła radna KO Agnieszka Klimczuk.

„Szanowni Mieszkańcy mamy do czynienia z wiecem politycznym i spektaklem i próbą przejęcia Rady Miasta przez środowiska, które nie reprezentują mieszkańców Zamościa, tylko własne, partyjne interesy - Bąkiewicz i telewizja Republika z transmisją na żywo" - napisała radna.

I dalej argumentowała: "Nie godzę się na to, by nasza sala sesyjna była wykorzystywana jako tło dla wieców politycznych i propagandy. Nie godzę się na to, by wchodzono tu z kamerą, z przekazem pełnym agresji, nienawiści i insynuacji – i udawano, że to głos mieszkańców, ale jest to hucpa". To nie była sesja Rady Miasta. To był spektakl. I wszyscy widzieliśmy, kto grał główne role".

W podobnym tonie był też post jej klubowej koleżanki Agnieszki Jaczyńskiej. Ostro o zdarzeniach z poniedziałku wypowiedział się również we wtorek Grzegorz Podgórski w wymieniu klubu radnych prezydenta Zwolaka, zapewniając, że on i koledzy odcinają się od "haniebnych wydarzeń z sesji".

„Stanowczo nie akceptujemy takich zachowań i będziemy się nim przeciwstawiać – zachowując przy tym rozsądek i kulturę. Koniec z politycznymi „wiecami” w Sali Consulatus - to jest miejsce na debatę dotyczącą mieszkańców i naszego miasta. Zawsze podczas obrad mile widziani są mieszkańcy i media, ale nie takie, które podczas sesji natarczywie atakują radnych, prowokują w sposób agresywny wykrzykując różne naszym zdaniem „obraźliwe” hasła, wypowiedzi radnych są zakłócane tzw. „buczeniem” – nie ma na to naszej akceptacji.” - skomentował Podgórski w mediach społecznościowych.

Własne, krótkie oświadczenie, również we wtorek zamieścił na swoim profilu Piotr Błażewicz z klubu PiS, przewodniczący Rady Maista Zamość. Zapewnił, że Roberta Bąkiewicza nie zapraszał i nie miał o jego wizycie pojęcia, nie był o niej również uprzedzany.