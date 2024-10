eSIM w 20 minut - jak szybko aktywować telefon bez fizycznej karty SIM?

Zalety eSIM w porównaniu do tradycyjnych kart SIM

eSIM oferuje wiele korzyści w zestawieniu z tradycyjnymi kartami SIM. Po pierwsze, eliminuje potrzebę posiadania fizycznej karty, co znacząco ułatwia codzienną komunikację, również w wypadku zmiany planu taryfowego czy zakupu nowego urządzenia. Technologia ta zapewnia również większe bezpieczeństwo, eliminując ryzyko zgubienia karty. Pozwala na przechowywanie wielu profili operatorów, co jest szczególnie przydatne podczas podróży. Dzięki temu łatwo zarządza się swoimi planami oraz korzysta z ofert różnych dostawców. Smartfony obsługujące eSIM 5G umożliwiają korzystanie z najnowszych technologii sieciowych, co przekłada się na szybsze połączenia.

Jakie telefony obsługują eSIM?

Smartfony wspierające eSIM to niemalże wszystkie współczesne flagowce najpopularniejszych marek. Przykłady to Apple iPhone 11, 12, 13, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, S21 5G, S22 Ultra 5G czy Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Możliwość skorzystania z eSIM znajdziemy również w ofercie producentów, którzy tworzą niezawodne urządzenia na mniejsze budżety, np. Motorola edge 40 Pro czy OPPO Reno6 Pro 5G. Technologią interesują się również polskie marki takie jak Hammer czy myPhone Now. Wybór kompatybilnych modeli rośnie z roku na rok, dlatego warto na bieżąco sprawdzać dostępne urządzenia i ich specyfikacje.

Szukasz oferty abonamentu z eSIM? Sprawdź ofertę OTVARTEJ

Ze względu na rosnącą popularność tej technologii warto sprawdzić ofertę operatorów, którzy umożliwiają wybór abonamentu z eSIM. Ich klienci mogą cieszyć się zaletami tej technologii, takimi jak szybka aktywacja oraz oszczędność miejsca. Na Twoją uwagę z pewnością zasługuje oferta sieci komórkowej OTVARTA – to nie tylko nowoczesne rozwiązania, lecz także korzystne warunki, takie jak atrakcyjne pakiety danych, roaming czy nielimitowane połączenia. Decydując się na abonament z eSIM, otrzymujesz nowoczesne rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb – to świetna propozycja dla tych ceniących wygodę oraz innowację.