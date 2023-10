Musicalia - nowy festiwal na mapie Lublina

Opera Lubelska podkreśla - "nadal będziemy grać musicale!". W ramach rozpoczynającego się w piątek Festiwalu Teatrów Muzycznych widzowie mają zobaczyć najciekawsze tytuły musicalowe ostatnich dwóch sezonów. W wydarzeniu udział wezmą: Sopocki Teatr Muzyczny "Baabus Musicalis", Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu i Teatr Muzyczny Adria z Koszalina.

- Zależy nam na tym, aby pokazać, że także poza stolicą jest wiele zjawisk artystycznych wartych dostrzeżenia – chcemy uczynić Polskę Wschodnią centrum życia kulturalnego i docenić nasze małe ojczyzny - zapowiadają organizatorzy festiwalu.

"Musicalia" zainauguruje w nadchodzący weekend spektakl "Phantom" przygotowany przez zespół Opery Lubelskiej. Słynny "Upiór w operze" będzie pojawi się na scenie 13 i 14 października o godz. 18. W repertuarze znajdą się również spektakle "Rodzina Addamsów", "Friends. The unauthorized musical parody" oraz "In the Heights".

Bilety dostępne są w kasie opery oraz online.

Program:

13, 14 października, godz. 18.00 - Phantom

17 października, godz. 18 - Rodzina Addamsów

20 października, godz. 18 - Friends. The unauthorized musical parody

23 października, godz. 18 - In the Heights