Bilety tańsze niż ulgowe. Święto kina w CKF Stylowy

Tak „Stylowy” włącza się w doroczną akcję Święto Kina. Przedsięwzięcie ma zasięg ogólnopolski, a jego celem jest upowszechnianie sztuki filmowej i promowanie kina jako rozrywki dostępnej dla wszystkich.

– Zapraszamy do wspólnego świętowania. W repertuarze filmowe hity - każdy znajdzie coś dla siebie! – zachęca Małgorzata Stępniewska, specjalista ds. marketingu i sprzedaży w kinie w Zamościu.

Co pojawi się na ekranach „CKF „Stylowy”? Jest sporo propozycji dla najmłodszych. To filmy „Lilly i kangurek”, „toy Story”, „Skrzat. Nowy początek” czy „Niesamowite przygody skarpetek 2. Skarpetki górą!”.

Będzie też coś dla dorosłych, m.in. „Downton Abbey: Wielki finał”, „Teściowie 3”, „Wielka, odważna, piękna podróż”, „Triumf serca”, „Listy sycylijskie”.

Bilet wstępu na każdy seans ma kosztować 14 zł.