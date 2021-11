Wystawa "nasz eksodus" w Centrum Spotkania Kultur

Głównym elementem wystawy "nasz eksodus" jest gigantycznych rozmiarów płótno powstałe w czasie lockdownu z potrzeby twórczej trójki artystów: Sebastiana Kubicy, Tomasza Tobolewskiego oraz Łukasza Klisia.



- To nieco oniryczna opowieść o procesie poszukiwania kierunków podróży, powracania do podróży minionych, kontemplacji pejzażu za oknem pociągu i nawet pakowaniu bagaży - opowiada o pracy jeden z twórców, Łukasz Kliś.



Wystawa czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia budynku.