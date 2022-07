Rekrutacja do szkół w Lublinie. Wiele osób nie dostało się nigdzie, gdzie są jeszcze miejsca?

Rekrutacja była prowadzona elektronicznie, uczniowie już po godzinie 6 rano mogli się dowiedzieć ze strony internetowej, gdzie się dostali. O godzinie 8 listy z nazwiskami pojawiły się we wszystkich szkołach. Teraz rodzice i uczniowie mają czas do czwartku 28 lipca do godz. 15, aby donieść oryginały dokumentów do szkół, do których ich przydzielono. W następny piątek pojawią się ostateczne listy przyjętych.

W szkołach obok list przyjętych do danych klas pojawiła się też inna lista. To osoby, które niestety nie dostały się nigdzie. Wśród nich uczniowie, którzy osiągnęli na egzaminach dobre wyniki.

– Syn miał w sumie ponad 150 punktów, ale nie dostał się nigdzie. Na początku myśleliśmy, że to pomyłka, ale okazało się, że rzeczywiście nigdzie nie został zakwalifikowany. Teraz trochę nie bardzo wiemy co robić – mówi mama jednego z lubelskich ósmoklasistów.

Progi punktowe w najlepszych szkołach w tym roku są jeszcze wyższe niż rok wcześniej. Powód? Rocznik nadmiarowy. Podstawówki ukończyli właśnie uczniowie urodzeni zarówno w 2007 roku, jak i część uczniów z 2008 roku, którzy poszli do szkoły w wieku 6 lat.

– I tak otworzyliśmy więcej klas niż zazwyczaj. Oddaliśmy cztery klasy maturalne, a otworzyliśmy pięć klas pierwszych. Za rok oddajemy pięć klas maturalnych, a otworzymy sześć pierwszych – mówi Grzegorz Lech, dyrektor III LO w Lublinie. Jak dodaje, oprócz bardzo licznego rocznika, w jego szkole zauważalne jest na nowo zjawisko napływu uczniów spoza Lublina, które wcześniej zostało nieco zahamowane z powodu pandemii Covid-19.

Tym, którzy nie dostali się nigdzie, pozostały dwie możliwości. Jedno to odwołanie do dyrekcji szkoły od decyzji komisji rekrutacyjnej. Trzeba jednak pamiętać, że i tak każda szkoła może przyjąć maksymalnie 32 osoby do każdego oddziału. Można także szukać miejsca w szkołach, do których nie zgłosili się wszyscy chętni.

Urząd Miasta Lublin wylicza, że w szkołach ponadpodstawowych działających w mieście było 7199 miejsc, w tym w liceach ogólnokształcących: 3822, w technikach: 2505 i w szkołach branżowych I stopnia: 872. Dziś do oddziałów w poszczególnych szkołach zakwalifikowano 6243 kandydatów, w tym: w liceach ogólnokształcących: 3706 w technikach: 2056 w szkołach branżowych I stopnia: 481.

To znaczy, że uczniowie przede wszystkim decydowali się na licea. Tylko niewiele ponad 100 miejsc w tego typu szkołach zostało nieobsadzonych. W technikach pozostało wolnych blisko 450 miejsc, a w szkołach branżowych prawie 400.

W tych klasach w Lublinie są jeszcze wolne miejsca:

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej: mat.-geog.,

XII Liceum Ogólnokształcące: biol-chem-ang, biol.-geogr.-ang.,

XVIII Liceum Ogólnokształcące: hist.-ang.-wos.,

XIX Liceum Ogólnokształcące: biol.-geogr.-ang., geogr.-ang.-mat., biol.-chem.-ang., hist.-ang.-pol., ang.-pol.-wos.,

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania (Lublin): biol.-chem.,

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru (Lublin): ang.-wos.,

Technikum Budowlane: technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik renowacji elementów architektury, technik inżynierii sanitarnej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik dekarstwa,

Technikum Drzewne: technik technologii drewna,

Technikum Budowlano-Geodezyjne: technik budowy dróg, technik renowacji elementów architektury, technik inżynierii sanitarnej,

Technikum Terenów Zieleni: technik architektury krajobrazu,

Technikum Samochodowe: technik pojazdów samochodowych,

Technikum Energetyczno-Informatyczne: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

Technikum Przemysłu Spożywczego: technik technologii żywności,

Technikum Chemiczne: technik optyk, technik analityk, technik technologii chemicznej,

Technikum Transportowo-Komunikacyjne: technik robotyk,

Technikum Usługowo-Gospodarcze: technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich,

Technikum Mechaniczne: technik mechatronik, technik spawalnictwa,

Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 1: dekarz,

Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 2: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia: mechanik pojazdów samochodowych,

Branżowa Szkoła Elektryczna I stopnia: elektryk,

Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia: piekarz, cukiernik,

Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1: ślusarz, ogrodnik, mechanik pojazdów samochodowych.

Niektóre szkoły publikują też na swoich stronach internetowych progi punktowe. To liczba punktów jakie otrzymał uczeń, który znalazł się jako ostatni na liście zakwalifikowanych do przyjęcia. W większości szkół takie informacje są jednak dostępne tylko na miejscu.

V LO w Lublinie

Klasa 1A (mat-fiz-inf) – 160,65 pkt

Klasa 1B (mat-fiz-ang) – 161,15 pkt

Klasa 1C (biol-chem) – 164,5 pkt

Klasa 1D (biol-chem-ang) – 168,35 pkt

Klasa 1E (mat-biol-ang) – 162,8 pkt

Klasa 1F (mat-geo-ang) – 167,6 pkt

Klasa 1G (mat-geo) – 158,75 pkt

Klasa 1H (pol-hist-wos) – 156,9 pkt

IV LO w Lublinie

klasa A /mat-fiz-inf/ - 147.70

klasa B /biol-chem/ - 153.70

klasa C /mat-geogr/ - 145.70

klasa D /pol-hist-wos/ - 146.35

klasa E /geogr-ang-hiszp/ - 150.70

klasa F /ang-hiszp-pol/ - 159.65

klasa G /biol-chem/ - 141.45

Najpopularniejsze licea w naborze 2022/2023:

1. XV Liceum Ogólnokształcące (ZS-1) - 2,82 osób na miejsce

2. III Liceum Ogólnokształcące im.Unii Lubelskiej - 2,51 osób na miejsce

3. IX Liceum Ogólnokształcące im.M.Kopernika - 2,63 osób na miejsce

4. XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego - 1,75 osób na miejsce

5. II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego - 1,44 osób na miejsce

Najpopularniejszą klasą był oddział z rozszerzeniem nauki biologii i chemii w IX LO (4,56 osób na miejsce), oddział z rozszerzeniem biologii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego w XV LO (4,16) oraz języka angielskiego, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie w III LO (3,81).

Najpopularniejsze technika w naborze 2022/2023:

1. Technikum Ekonomiczno-Handlowe (ZS-1) - 2,77 osób na miejsce

2. Technikum Elektroniczne (ZSEl) - 1,24 osób na miejsce

3. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie (ZS-5) - 1,20 osób na miejsce

4. Technikum Ekonomiczne (ZSE) - 1,04 osób na miejsce

5. Technikum Usługowo-Gospodarcze (ZSO-Wł) - 0,92 osób na miejsce.

Największym zainteresowaniem cieszyły się dwa oddziały w Technikum Ekonomiczno-Handlowym (ZS-1) - technik programista (7,81 osób na jedno miejsce) oraz technik reklamy (3,28 osób na miejsce). Następny pod względem liczby zainteresowanych jest oddział technik żywienia i usług gastronomicznych w Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim (ZS-5) z liczbą 2,22 osób na miejsce.