Cień kruszarni nad Piotrawinem, nowym zalewem i Doliną Ciemięgi

Na terenie podlubelskiego Piotrawina pojawiły się w ostatnim czasie ulotki ostrzegające o planach budowania spalarni śmieci. Lokalni urzędnicy uspokajają. Przyznają jednak, że chodzi o punkt przetwarzania i zbiórki odpadów budowlanych. Nową działalność na terenie gminy, w miejscowości Piotrawin, chce otworzyć prywatny inwestor.

- Będą to odpady pobudowlane, ale nie opakowaniowe, jak niektórzy twierdzą. Głównie zajmujemy się rozbiórkami, a więc to, co jest w budynku po rozbiórce, to trzeba odseparować. Mam tu na myśli drewno, stal, papier plastik, czy inne tworzywa sztuczne – mówi inwestor i dodaje: - Po rozmowie z mieszkańcami miałem wrażenie, że nie mają wiedzy na temat tej inwestycji. A ich atak i wymysły związane ze spalarnią to abstrakcja.