Na spacerze w lesie ziemia osunęła się na dwójkę dzieci

W środę, 13 sierpnia, po godzinie 15 PSP w Kraśniku dostała zgłoszenie dotyczące dziecka przysypanego ziemią w miejscowości Dzierzkowice-Podwody. Na miejsce natychmiast wysłano zastępy straży pożarnej, policjantów z Kraśnika i zespół ratownictwa medycznego.
Już na miejscu ustalono, że podczas spaceru w lesie doszło do nagłego osunięcia się ściany ziemnej na dwoje dzieci w wieku 8 i 11 lat. Jedno z nich zostało całkowicie przysypane. Dzięki szybkiej reakcji dorosłych opiekunów, dzieci zostały wydobyte jeszcze przed przybyciem służb ratowniczych.