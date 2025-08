Znacząco wzrosła też liczba operacji lotniczych – było ich 590, co oznacza aż 32-procentowy wzrost względem lipca 2024 roku.

- Obserwujemy uważnie statystyki i już od kilku miesięcy można było zauważyć wyraźny wzrostowy trend. Liczby nie kłamią – nasza oferta, a zwłaszcza ta przygotowana na okres wakacyjny, cieszy się z roku na rok coraz większym powodzeniem wśród mieszkańców województwa lubelskiego – komentuje Krzysztof Matuszczyk, prezes Portu Lotniczego Lublin SA.

Latem siatka połączeń rozszerza się o wakacyjne i czarterowe kierunki. Dzięki temu podróżni mają większy wybór i chętniej korzystają z możliwości dotarcia z Lublina do popularnych kurortów. Największym zainteresowaniem niezmiennie cieszy się Antalya – samoloty do tego tureckiego miasta latają pięć razy w tygodniu. Z Lublina można również polecieć bezpośrednio na Kretę, do Monastyru w Tunezji oraz egipskiej Hurghady.

W ofercie znajdują się także takie kierunki jak Split w Chorwacji, Burgas w Bułgarii czy Bergamo we Włoszech. Niezmiennie popularne pozostaje również połączenie krajowe do Gdańska.

- Ciesząc się z popularności wakacyjnych połączeń, należy pamiętać o naszej regularnej siatce połączeń, do której w tym sezonie doszły loty do Rzymu i Barcelony-Girony. Zwiększyła się również częstotliwość połączeń z Warszawą. Obecnie na to największe lotnisko przesiadkowe w Polsce loty realizowane są codziennie – dodaje prezes Matuszczyk.