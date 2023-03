Idziemy na targ w Lublinie. Emeryci na granicy wytrzymałości "Muszę oszczędzać na jedzeniu"

O ceny i grubość naszych portfeli pytamy regularnie. Jeszcze nigdy to pytanie nie wywoływało jednak tak silnych emocji, jak w tej chwili. Teraz podczas większości rozmów płynął łzy.

– Mieszkam sama, bo mąż umarł. Płacę ok. 500 zł miesięcznie za leki. Do tego czynsz i rachunki za media. Zakręciłam ogrzewanie, bo mnie na to nie stać – zaczyna spokojnie emerytka, którą spotykamy w poniedziałek na targowisku przy ul. Braci Wieniawskich. Resztę przerywa już szlochanie. – Muszę oszczędzać też na jedzeniu. Tak źle jak teraz nigdy nie było.

Płacze też pani Katarzyna, którą spotykamy pod jednym z lubelskich hipermarketów.

– Całe życie byłam salową. Mam przez to chory kręgosłup. Leki i rehabilitacja zabierają mi większość emerytury. Na jedzenie nie starcza – przyznaje wycierając łzy. – Na zakupy chodzę raz w tygodniu. Mam taką aplikację z gazetkami z różnych sklepów i zawsze sobie sprawdzam, gdzie jest jaka promocja. Plecy mnie boją i nogi ale chodzę do kilku sklepów żeby kupić taniej. Robię zwykle zupę, bo to najtaniej wychodzi. Taką zupę bez mięsa, bo jest drogie. Ale i z tym ciężko, bo warzywa są drogie. Kasza i makaron też kosztują teraz drugie tyle co przed rokiem.

Jedna cebula, dwa jabłka

Statystyki mówią, że w lutym w sklepach było drożej średnio o blisko 21 procent niż rok wcześniej. Nasze portfele najbardziej drenował nabiał, pieczywo i chemia gospodarcza. To jak szybko rosną ceny widać m.in. z analizy cyklicznego raportu UCE RESEARCH i Wyższych Szkół Bankowych. Badacze poddali analizie ponad 72 tys. cen detalicznych pochodzących z przeszło 37 tys. sklepów. I tak rok do roku zdrożał m.in. nabiał o 30,9 proc., pieczywo o 29,8 proc., wędliny o 25 proc., warzywa o 22,5 proc. a owoce o 17,7 proc. Produkty sypkie zdrożały średnio o 21,9 proc., mięso o 20,3 proc., produkty tłuszczowe o 20 proc., a ryby – o 17,6 proc.

– Pomidory mam średnio po 32-38 zł. Od ostatniego wzrostu cen, który był nie tak dawno, to ok. 30 proc. więcej – przyznaje sprzedawca na jednym z lubelskich targowisk. – Ludzie nie kupują tyle co kiedyś. Biorą znacznie mniej ale, co ciekawe, wybierają te droższe rzeczy. Mówią, że na tańsze ich nie stać. Wybierają jakość żeby nie kupować i nie wyrzucać.

– Zwłaszcza starsze osoby nie kupują już na kilogramy. Proszą o dwa jabłka, cztery ziemniaki, pietruszkę… – wylicza sprzedawczyni z targowiska przy Ruskiej. – To już nie te czasy, że ktoś brał po kilogramie z kilku gatunków jabłek. O cebuli nawet nie wspomnę. Ona się zawsze dobrze sprzedawała, a teraz ludzie też biorą po jednej.