Podglądnie czapli białej z szybem w tle

Na początek słowo wyjaśnienia. W środowisku ornitologów_amatorów „wielki rok” to rywalizacja o dostrzeżenie lub usłyszenie jak największej liczby gatunków ptaków w ciągu w roku kalendarzowego. O pogoni po całym świecie za skrzydlatymi traktuje film pod tym samym tytułem w gwiazdorskiej obsadzie. Nie trzeba lecieć daleko. W naszym przypadku nie trzeba lecieć na Nową Kaledonię, aby przeżyć emocje związane z podglądaniem natury i ptaków. Wystarczy wskoczyć w auto i pojechać do Nadrybia, obok kopalni w Bogdance. To tylko 40 minut jazdy z Lublina. Kierujemy się na Łęczną, a potem w kierunku Puchaczowa.

Dalej jedziemy w kierunku kopalni i Nadrybia. Samochód można zaparkować w zatoczce lub na parkingu miejscowej szkoły. W tej placówce, o ile jest czynna, można również skorzystać z toalety.