Budżet 2026 – Lublin stawia na usługi publiczne i kulturę

Opublikowano założenia do budżetu na 2026 rok. Miasto wspomina m.in. o inwestycjach związanych z Europejską Stolicą Kultury 2029, rewitalizacji parków, inwestycjach drogowych czy remoncie stadionu przy Al. Zygmuntowskich.

Żeby wydawać pieniądze, wcześniej trzeba je zgromadzić. Dlatego też miasto podwyższa część danin. O wskaźnik inflacji w wysokości 3 proc. wzrosną np. stawki bazowe czynszu w lokalach mieszkalnych i socjalnych, opłaty za korzystanie z cmentarzy oraz zajęcie pasa drogowego. O 10 zł miesięcznie wzrośnie opłata za pobyt w bursach i internacie, a o 2 zł zwiększą się stawki za godzinę usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych). Podwyżka na poziomie 10 proc. obejmie stawki za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych oraz cen biletów komunikacji miejskiej, z wyjątkiem biletów okresowych dla posiadaczy Lubelskiej Karty Miejskiej – te pozostaną bez zmian.

To nie koniec – po kieszeni dostaną również właściciele nieruchomości. I tak przykładowo, mieszkaniec 60-metrowego lokalu wraz z przynależnym gruntem o powierzchni 45 m² zapłaci rocznie ponad 5 zł więcej z tytułu podatku od nieruchomości niż w roku ubiegłym. W przypadku domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m² z garażem 35 m² i działką o powierzchni 800 m² będzie to podwyżka na poziomie blisko 60 zł.

– Założenia budżetowe na 2026 rok łączą odpowiedzialne zarządzanie finansami z wizją dalszego rozwoju Lublina. Priorytetem jest kontynuacja projektów Europejskiej Stolicy Kultury, które mieszkańcy odczują na co dzień w edukacji, kulturze i przestrzeni miejskiej. Każda decyzja budżetowa ma zapewnić stabilność usług publicznych. Podobnie jak dotychczas, największy poziom wydatków przeznaczymy na sfinansowanie lubelskiej oświaty. Zabezpieczamy środki m.in. dla naszych szkół, przedszkoli i żłobków, domów pomocy, na drogi i miejski transport – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

W 2029 roku miano Europejskiej Stolicy Kultury dzierżyć będą szwedzka Kiruna oraz nasz Lublin. Gros wydatków z miejskiej kasy w najbliższych latach musi iść więc na projekty kulturalne, związane z ESK. W szeroko rozumianym sektorze kultury mieści się również Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży – to kolejny wydatek, którym chwali się miasto.

W planach pozostają również projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalnej i „Planu dla Dzielnic”, takie jak dokumentacja ul. Granatowej, budowa boiska przy Bursie Szkolnej nr 3 czy skwer przy ul. Wspólnej. Ponadto każda z Rad Dzielnic otrzyma po 300 tys. złotych na swoje projekty, co łącznie daje ponad 8 mln złotych w skali miasta.

W budżecie zabezpieczone będą środki na rewitalizację Parku na Błoniach pod Zamkiem i Parku Bronowickiego oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla Parku Nadrzecznego. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, wspomnieć należy przebudowę al. Unii Lubelskiej, ul. Janowskiej, budowę odcinka ul. Królowej Bony oraz infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, w tym ok. 22 km dróg dla rowerów. W planach znalazła się również budowa węzła Trześniowska ze skomunikowaniem ze stacją PKP, przebudowa ul. Zana na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej, a także modernizacja pętli z punktami ładowania autobusów elektrycznych oraz modernizacja przystanków z systemem informacji pasażerskiej.

Sympatyków sportu interesuje bez wątpienia modernizacja stadionu przy Alejach Zygmuntowskich. „Dom” żużlowych mistrzów Polski nie jest najlepszą wizytówką Lublina, a plany budowy nowego stadionu spaliły na panewce. Obiekt przy Z5 ma być w remoncie już od bieżącego roku, a kolejne pieniądze w budżecie na 2026 zapewnią kontynuację prac. Jeśli chodzi o sport w skali mikro, Miasto wspomina o budowie obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej, kompleksów Orlik przy SOSW nr 1 i ZSTK oraz nowoczesnych boisk przy SP nr 30 i SP nr 51.

Założenia budżetowe na przyszły rok nie ominęły mieszkalnictwa. Planowane jest postawienie budynków na os. Felin, przy ul. Wrońskiej 5 oraz przebudowa oficyny przy ul. Lubartowskiej 27.

W sektorze edukacyjnym kontynuowana ma być budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Elektronicznych, Zespole Szkół Energetycznych i w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a także tworzenie nowych miejsc w żłobkach oraz projektowanie szkoły, przedszkola i żłobka przy ul. Majerankowej.

Jakie istotne wydatki wyszczególnia ponadto miejski dokument? Rewitalizacja obiektów społecznych na Bronowicach i Tatarach, program Ograniczania Niskiej Emisji z dopłatami do wymiany źródeł ciepła oraz programy „Złap deszczówkę” i „Lubelskie bez azbestu”, różnego rodzaju programy profilaktyczne i zdrowotne (m.in. badania wzroku u dzieci).

Zwrócono też uwagę na konieczność realizacji zadań ujętych w przyjętym przez Radę Ministrów Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026. W związku z tym rozpocznie się przebudowa budynku przy ul. Spokojnej 3, który ma być siedzibą Lubelskiego Centrum Bezpieczeństwa.

Komunikaty