Emocjonalny pogrzeb prof. Żmigrodzkiego. "Teraz już Marek dołączył do syna i żony" [zdjęcia]

Rodzina, przyjaciele i współpracownicy pożegnali w sobotę prof. Marka Żmigrodzkiego. Msza pogrzebowa odbyła się w kościele św. Andrzeja Boboli na lubelskim Czechowie.

– Modlimy się dzisiaj za św. pamięci pana profesora Marka Żmigrodzkiego, wieloletniego profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu, rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Wielkiego nauczyciela, profesora, autora wielu książek, człowieka, który wpisał się pięknie w historię nauki i nauczania w naszym mieście, w naszym województwie, w całej Polsce, a także za granicą przez swoje publikacje – podkreślił na wstępie arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski, który przewodniczył mszy.

Religijność profesora

Zmarłego tydzień temu prof. Żmigrodzkiego wspominał jego wieloletni przyjaciel, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie ks. Mirosław Ładniak. Kapłan podkreślał, że profesor był człowiekiem otwartym na drugiego człowieka. – Jak on się zawsze cieszył, kiedy mógł pomagać innym – akcentował ks. Ładniak. – Ta otwartość to chyba najmocniejsze rysy jego osobowości, bo chyba większość z nas dzwoniła do niego, żeby w czymś nam pomógł albo on dzwonił do nas, żeby pomóc komuś innemu. Taki był Marek.

Kapłan podkreślał, że miał "niesamowite szczęście być uczestnikiem indywidualnych wykładów jednego z najlepszych politologów w Polsce".

Proboszcz parafii przy ul. Paderewskiego zwrócił też uwagę na to, jak bardzo religijną osobą był prof. Żmigrodzki. – Jednym z największych marzeń Wiesi, żony Marka, było to, aby mogła razem z mężem i synem chodzić do kościoła – przyznał ks. Ładniak. – Pan Bóg wysłuchał jej modlitw, bo i Radek i Marek odnaleźli swoją drogę do Boga i do kościoła. Radek zawsze powtarzał, że jego ulubioną modlitwą jest Koronka do Miłosierdzia Bożego. Marek – mogę to zaświadczyć, że jak się już zaprzyjaźnił z Bogiem, przez te kilkanaście ostatnich lat jego życia, to do pandemii praktycznie nie opuścił żadnej mszy św. niedzielnej.

W kościele na Podwalu (gdzie ks. Ładniak był wcześniej rektorem – red.) prof. Żmigrodzki był lektorem. – Tutaj miał również swoje miejsce pośrodku kościoła – wskazał ks. Ładniak. – Regularnie korzystał z sakramentu pokuty i przyjmował komunię świętą. Mówię to, bo wielu ludzi może z tej strony nie znało Marka. Pragnę o tym zaświadczyć jako jego przyjaciel i duchowy przewodnik.

Ks. Ładniak wspominał, że prof. Marek Żmigrodzki "nie potrafił gniewać się, trzymać urazę". – Pomagał wszystkim od pani, która sprzątała gmach uczelni, po wielkich tego świata – zaznaczył kapłan. – Mogę zaświadczyć, że siłę czerpał z wiary, która zwłaszcza po śmierci Radka (syn profesora – red.) była dla niego jedynym umocnieniem. Teraz już Marek dołączył do syna i żony, a więc Wiesi i Radka. Jak on ich kochał. A my prosimy miłosiernego Boga by dał mu życie wieczne.