Parkingowa plaga w Lublinie. Tu kierowcy łamią przepisy najczęściej

Nieprawidłowe parkowanie w Lublinie to problem, który codziennie irytuje pieszych i kierowców. Zastawione chodniki, przejścia dla pieszych, skrzyżowania, a nawet przystanki autobusowe – takie obrazki widać zarówno w centrum, jak i na osiedlach.

Lublin od lat zmaga się z plagą źle zaparkowanych samochodów, a skutki tego są poważniejsze, niż mogłoby się wydawać. To nie tylko kwestia wygody czy estetyki miasta, ale przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców. Piesi zmuszeni do wychodzenia na jezdnię ryzykują potrąceniem, a służby ratunkowe często mają utrudniony dostęp do posesji czy bloków.

Rozwiązaniem, które pozwala realnie ocenić skalę problemu, jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To policyjne narzędzie online, w którym mieszkańcy Lublina mogą zgłaszać przypadki nieprawidłowego parkowania. Tysiące lublinian korzysta z mapy, zaznaczając miejsca, gdzie kierowcy nagminnie łamią przepisy drogowe. Co ważne, każde zgłoszenie jest weryfikowane przez policję, co sprawia, że dane z mapy pokazują wiarygodny obraz sytuacji na ulicach Lublina.

Z analizy KMZB wynika jasno: są konkretne dzielnice i ulice w Lublinie, gdzie problem nielegalnego parkowania występuje najczęściej. Rekordowe liczby zgłoszeń dotyczą terenów przy szkołach, przedszkolach, przychodniach, dużych marketach i na wąskich osiedlowych ulicach, gdzie brak miejsc postojowych prowokuje kierowców do pozostawiania aut „na chwilę” w miejscach absolutnie niedozwolonych. Mieszkańcy od lat apelują o częstsze kontrole straży miejskiej i policji, wskazując, że problem wraca niemal codziennie.

Nieprawidłowe parkowanie w Lublinie to jednak nie tylko mandat czy punkty karne. To realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Parkowanie na chodniku, na przejściu dla pieszych czy w rejonie skrzyżowania ogranicza widoczność i często bywa przyczyną wypadków. Tłumaczenia kierowców – brak miejsc, pośpiech czy „to tylko na minutkę” – nie zmieniają faktu, że przepisy są jednoznaczne i jasno określają, gdzie parkować nie wolno.

Dlatego przygotowaliśmy ranking miejsc w Lublinie, gdzie – według Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – zgłasza się najwięcej przypadków nieprawidłowego parkowania. To swoista mapa drogowej frustracji mieszkańców, ale także wskazówka, które ulice i dzielnice wymagają pilnej uwagi policji oraz straży miejskiej.