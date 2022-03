Dzień Kobiet w kolejce do konsulatu i w kolejce po prowiant. Rzeczywistość uchodźców z Ukrainy

Po paczki z prowiantem można się zgłaszać na plac Miasteczka Ruchu Drogowego przy Al. Zygmuntowskich 4 (od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 15) oraz do budynku przy Popiełuszki 35a (od poniedziałku do piątku w godz. 12-17 oraz w soboty od godz. 10 do 12). Pomoc mogą odbierać nie tylko uchodźcy, ale też osoby, które przyjęły ich pod swój dach.