Uciążliwe, ale konieczne. Letnie remonty i przebudowy w Lublinie

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przygotował harmonogram letnich prac, które będą miały wpływ na kierowców, pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej. W planach są duże przebudowy ulic i mniejsze remonty nawierzchni, chodników czy przystanków.

• UL. ZORZA

Kończy się rozbudowa ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Głuską (z wyłączeniem wykonanego uprzednio wlotu) do granicy miasta. Odcinek ten ma długość ok. 1170 m. Powstanie ulica jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, każdy o szerokość 3,5 m. Do tego, na całej długości obustronne chodniki z kostki betonowej.

– Wzdłuż północnej krawędzi jezdni drogowcy zbudują dwukierunkową bitumiczną ścieżkę rowerową o szerokości 2 m. Całość uzupełnią trzy zatoki autobusowe o długości peronu 20 m i szerokości 3 m. Inwestycja przewiduje również wykonanie zjazdów do posesji oraz dwóch bitumicznych wlotów dróg bocznych z chodnikami – informuje Monika Fisz, rzeczniczka ZDiTM.

Wykonano już nawierzchnię betonową na zatokach autobusowych. Zdemontowane zostały stare słupy oświetleniowe. Ułożone zostały warstwy asfaltowe drogi rowerowej. Obecnie wykonywana jest warstwa ścieralna.

– Stopień zaawansowania prac wynosi 93 proc. Termin zakończenia prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie upływa w sierpniu 2025, a ich koszt wynosi ponad 19,5 mln zł – dodaje Fisz.

• UL. WALLENRODA

Przebudowa ul. Wallenroda obejmuje odcinek ok. 850 m od ul. Wajdeloty do ul. Zana.

– Budowa realizowana jest etapami, zgodnie z czasową organizacją ruchu, tak, aby stanowić jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkańców i udostępniać w miarę postępu prac parkingi i chodniki – mówi Fisz.

Odcinek od ul. Wajdeloty do ul. Grażyny oraz dalej do wysokości wjazdu do kościoła jest zakończony, położono obie warstwy nawierzchni asfaltowej, wykonano i udostępniono parkingi oraz chodniki. W chwili obecnej trwają intensywne prace na odcinku od zjazdu do parkingu prywatnego przed Domem Kultury do ul. Zana. Przygotowywana jest podbudowa pod warstwy nawierzchni na jezdni oraz układana jest kostka na zjazdach, parkingach i chodnikach.

Dobra wiadomość dla mieszkańców jest taka, że wykonawca finalizuje już prace, rozpoczynają się odbiory inwestycji.

Wykonawcą prac drogowych jest Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie. Koszt zadania to ponad 13,3 mln zł. Termin realizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: do 14 lipca. Rozbudowa ul. Wallenroda otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.