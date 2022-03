W tych szkołach w Lublinie powstają oddziały przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy

Specjalne oddziały przygotowawcze będą działać w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Kosmowskiej. W jednym oddziale będą przebywać dzieci z klas I-III, kolejny przeznaczono dla uczniów klas IV-VI, a następny dla dzieci z dwóch najstarszych klas podstawówki.

Takie wsparcie przygotowywane jest także dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zajęcia dla tej młodzieży mają się odbywać przy ul. Bernardyńskiej. – Od poniedziałku będą dwa oddziały w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Vetterów – zapowiada Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina.

Oddział przygotowawczy ma ułatwić uchodźcom odnalezienie się w polskich szkołach.

– Nauczanie w takim oddziale jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych – informuje Urząd Miasta.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mogą być wspomagani przez osoby posługujące się językiem ukraińskim, natomiast uczniowie mają dodatkowe lekcje polskiego.

Do „zwykłych” (a nie przygotowawczych) klas w miejskich szkołach przyjęto od początku wojny już 664 ukraińskie dzieci, w tym 550 do podstawówek, 98 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 14 osób trafiło do ogólniaków, a 2 do techników.

Ratusz przekonuje, że uczniowie przebywający w ogólnych klasach szybciej mogą się odnaleźć i będą mieć większy kontakt z językiem polskim.

– Osoby, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego – podkreśla urząd. – Mogą też korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.

Dla dorosłych Ukraińców, którzy uciekli do nas przed wojną, przygotowywany jest kurs języka polskiego. Zainteresowani takimi lekcjami mogą się już zgłaszać poprzez ankietę na stronie internetowej lcsdn.pl. Na razie zbierane są informacje od tych, którzy chcieliby się uczyć. – Kurs ruszy po skompletowaniu grupy – zapowiada Ratusz, który przygotowuje kurs we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.