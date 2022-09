Cyrkulacje 2022. Zaczęło się od jednego spektaklu, a teraz to wielki festiwal

29 września zaczyna się w Lublinie dziewiąta edycja Festiwalu Cyrku Współczesnego.

– Pewnie niektórzy pamiętają nasze początki, kiedy organizowaliśmy jeden spektakl w małej sali. Od tego czasu festiwal się rozrósł do tego stopnia, że musieliśmy podzielić go na dwa wydarzenia. Mamy Wschodnioeuropejski Konkurs Etiud Nowocyrkowych, który odbędzie się w następny weekend i festiwal który prezentuje pełnometrażowe spektakle. To dzieła pochodzące z różnych kręgów kulturowych, najbardziej charakterystyczne dla cyrku współczesnego – zapowiada Joanna Reczek-Szwed, koordynatorka główna „Cyrkulacji” i prezeska Fundacji Sztukmistrze, zapraszając do oglądania przedstawicieli sceny litewskiej, łotewskiej, polskiej czy z Włoch.

Woda i balans

– Staramy się prezentować jedną polska premierę. W tym roku będzie to „Aquarela” w choreografii Katarzyny Janus. Zobaczymy 30-osobowy zespół posługujący się technikami tańca współczesnego i akrobatyki, który eksploruje temat wody. Spektakl niezwykle widowiskowy, ubrany w przepiękne multimedia i wizualizacje. Zapraszamy też do Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim, by się przekonać czym cyrk też może być. Spektakl „Ovvio”, który wykonuje kolektyw hiszpańsko-słowacki jest o zachowaniu balansu. Ale nie tylko w tym metaforycznym sensie. Panowie budują z belek drewnianą konstrukcję, na którą się wspinają ryzykując życie, sprawdzając czy uda się im złapać balans – mówi Jakub Szwed z Fundacji Sztukmistrze, która stoi za organizacją festiwalu.

Specjalnym wydarzeniem będzie pokazywane trzy razy w Sali Operowej CSK widowiskowe „Spectrum” opowiadające o solidarności i nadziei. Wystąpią w nim artyści z Ukrainy i Polski.

Nadzieja w kolorach

– Nasza współpraca zaczęła się w momencie, gdy wybuchła wojna. Od pomocy w ewakuacji artystów i szkół cyrkowych, których na Ukrainie jest bardzo dużo i potrzebowali wsparcia. Później Fundacja Sztukmistrze zaproponowała, żebym przyjechała do Lublina i pracowała nad „Spectrum” tutaj, na rzecz polsko-ukraińskiej przyjaźni. Udało nam się zgromadzić artystów, którzy przedostali się przez granicę. I ich rekwizyty, co wcale nie było takie łatwe i oczywiste. Wspólnie z polskimi artystami stworzyliśmy kolektyw. Spektakl opowiada historię dziewczynki i jej rodziny, którą spotyka trauma. Dla dziecka sposobem poradzenia sobie z lękiem i niepewnością jest stworzenie własnego, wyimaginowanego świata. Oczywiście to jest show, nie idziemy w kierunku depresji, będzie co oglądać – mówi Aurelia Cats z singapurskiej agencji Art Vision która reżyseruje „Spectrum”.

Jedną ze scenicznych postaci jest Sen. W tej roli wystąpi Anna Kawiak, jedyna osoba z Lublina, którą zobaczymy na scenie w tym spektaklu.

Jak to jest być Snem

– Biorę udział jako kontorsjonistka, mam solowy występ. To dla mnie nowe doświadczenie, mogę czerpać dużo wiedzy i inspiracji od Aurelii, bo ona akurat też jest kontorsjonistką, a nie ma nas tak wiele. Zwłaszcza, że ona inaczej pracuje z ciałem budując etiudę. Najpierw ćwiczyliśmy z Aurelią online, teraz już w Lublinie wszyscy intensywnie razem na próbach. Jesteśmy na sali od rana do wieczora – mówi Kawiak, która wyjaśnia, że kontorsja jest sposobem układania ciała w maksymalnych zakresach, potocznie mówi się o kontorsjonistach człowiek-guma.

Z „Cyrkulacjami” i Fundację Sztukmistrze związana jest od kilku lat. Zaczynała jako wolontariuszka pracując przy organizacji festiwalu. W zeszłym roku startowała w konkursie etiud.

– Jako kontorsjonistka, w tym białym stroju, może kto był, to pamięta – dodaje artystka.

Ale już nie dodaje, że jej dyscyplina jest niezwykle widowiskowa i zdobyła nagrodę publiczności.

Pytana jak wygląda konkurs od kulis przyznaje, że to widzowie mają poczucie rywalizacji. – „Cyrkulacje” są okazją do poznania innych artystów, nawiązania współpracy na przyszłość. Na backstage spędzaliśmy razem bardzo dużo czasu, bo zawsze jest wspólna część taneczna, która trzeba przygotować. No, i ćwiczymy przed własnymi występami. To bardzo intensywny czas. Wspieramy się, pomagamy sobie. Nawiązują się przyjaźnie na dłuższy czas. Po „Cyrkulacjach” pojechałam za granicę do znajomych, których tu poznałam. Byłam na Litwie na warsztatach, o który powiedział mi Aleksey Smolov, który wygrał zeszłoroczny konkurs – tłumaczy Anna Kawiak.

Sama ćwiczy od 17. lat. Jej mama była akrobatką i wiele lat trenowała w jej klubie.

– Oczywiście, że mnie zachęcała do ćwiczeń. Ja miałam ochotę jeździć konno. Jeździłam wiele lat ale był warunek, że cztery razy w tygodniu trenuję. Miałam moment, że w ogóle chciałam zrezygnować. Teraz jestem mamie wdzięczna, że nie pozwoliła mi przestać ćwiczyć – wspomina artystka. Aktualnie sama jest swoim trenerem. Przyznaje, że robi sobie jeden dzień w tygodniu wolny, bo jeśli nie ćwiczy przez dwa, to ciało już to czuje.

W tym roku w konkursie etiud nowocyrkowych nie wystartuje, bo by tego nie pogodziła z udziałem w „Spectrum”.

„Cyrkulacje 2022”

Spektakle. Od 29 września do 2 października zobaczymy: Andrea Salustri “Materia” (Włochy) * "Spectrum" (Ukraina/Singapur/Polska) * Taigi Cirkas: "Up to this point" (Litwa/Łotwa) * Kolektiv Lapso Cirk "OVVIO" (Słowacja/Hiszpania) * Rewia Dziecięca Sylaba "Aquarela" * Kolektyw Kejos "Epitafium Błazna".

Konkurs. Od 7 do 9 października będą trwały zmagania o nagrodę główną oraz nagrody specjalne, w tym za najlepszy trick i nagrodę publiczności na Konkursie Etiud Nowocyrkowych „Cyrkulacje”. Finaliści: Rodion Drahun, Ukraina, żonglerka * Alina Grishkova, Ukraina, akrobatyka powietrzna * Jeka Dehtiarov, Ukraina, koło cyra * Vilma Suuraho, Finlandia, lina pionowa * Kadri Hansen, Estonia, akrobatyka powietrzna * Saila Jantunen, Finlandia, lina * Daina Nos, Ukraina, stanie na rękach * Jakub Długosz, Polska, żonglerka * Lyla Goldman, USA/Litwa, akrobatyka powietrzna * Emilia Dawiec, Polska, akrobatyka powietrzna * Filip Bogusławski, Polska, akrobatyka powietrzna * Dmytro Kulyk, Ukraina, chinese pole * Duet KuMy, Polska, żonglerka.

Więcej o spektaklach i bilety na tej stronie internetowej