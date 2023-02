Budowali ośrodek dla córki. Dziś pomagają setkom chorych "Chcieliśmy tylko odpowiedzieć na to dobro, które otrzymaliśmy"

Budowa

Budując ośrodek myśleli przede wszystkim o córce. Wojciech Mazurek spieszył się, by jak najszybciej skończyć budowę...

Alicja zmarła jednak 2 tygodnie po otwarciu i nie zdążyła skorzystać z żadnego zabiegu.

– Gdyby Ala nie doczekała do ukończenia budowy i symbolicznie nie „otworzyła” ośrodka, chyba nie zdecydowalibyśmy się na jego prowadzenie. Jednak w tym wypadku uznaliśmy, że to jest „jej” ośrodek i że mamy go prowadzić jako pewien jej testament – wyznaje Agnieszka Mazurek. Ośrodek Neurorehabilitacji w Turce został otwarty pod koniec 2019 roku.

– Wszystkie pieniądze, jakie ośrodek zarobi inwestujemy dalej w jego rozwój.

Fundacja „Wstawaj Alicja”

– Chcieliśmy, by nasz ośrodek był na miarę europejskich standardów. Doświadczyliśmy jak ważny jest wykwalifikowany personel. Sam sprzęt, chociaż kosztowny, nie gwarantuje postępów w terapii. Ważne jest, by personel miał podejście do pacjenta. Efekty rehabilitacji są bardzo uzależnione od stanu psychicznego pacjenta. Wielu chorych jest pogrążonych w apatii i nie chce im się żyć. Bez ich motywacji, by wyzdrowieć tych postępów nie będzie – podkreśla Agnieszka Mazurek. – Chcieliśmy, by tacy ludzie też pracowali w naszym ośrodku. Naszych obecnych współpracowników, Łukasza i Olę poznaliśmy jeszcze przy rehabilitacji Ali. Śmialiśmy się, że będą pracować w Turce.