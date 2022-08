Dzisiaj startuje Re:tradycja, czyli Jarmark Jagielloński po nowemu

W piątek o godz. 21.30 scenę na Błoniach przejmie ukraińskie trio US Orchestra, którego nazwa nawiązuje do zespołów, jakie mniej więcej sto lat temu zakładali w Stanach Zjednoczonych ukraińscy emigranci. Muzycy sięgają chętnie po to, co stworzyła pod koniec XIX wieku kapela z miejscowości Dykańka, która opracowywała walce pisane oryginalnie dla całych orkiestr dętych. Podobno na ich koncertach trudno powstrzymać się od tańca.

W sobotę o godz. 19.30 na głównej scenie wystąpi zespół Zawierucha ze skrzypcową muzyką ludową z centralnej Polski.

W znacznie dalszą podróż zabierze gości druga z grup występujących na tym koncercie: fiński zespół Pauanne, który będzie czarować nie tylko repertuarem nasyconym niechrześcijańską tradycją fińskiej muzyki ludowej, ale też instrumentarium: skrzypce, organy Hammonda i perkusja.

Sobotnim deserem muzycznym będzie potańcówka, która ma się rozpocząć na Błoniach obok Zamku o godz. 22.30. Do tańca będą przygrywać kapele wiejskie oraz zespoły składające się z uczniów tradycyjnych muzyków. Całość zacznie się występem Orkiestry Jarmarku Jagiellońskiego, zagra też Kapela Romana Wojciechowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego, Kapela Odloty oraz Kapela Napięcie.

Muzyczna niedziela zacznie się już o godz. 14. O tej porze w bazylice dominikanów przy Złotej 9 swój akustyczny występ zacznie norwersko-szwedzkie trio Ævestaden.

– Usłyszymy połączenia psalmów tradycyjnych i współczesnych kompozycji stworzonych przez muzyków – zapowiada Waszczuk. – Multiinstrumentaliści inspirują się muzyką tradycyjną, poszukując własnej ścieżki w muzyce współczesnej.

O godzinie 15 można się znaleźć w okolicy Wieży Trynitarskiej, z której w cztery strony świata będzie grać Joszko Broda. To wydarzenie towarzyszące festiwalowi.

Kolejny duży koncert na Błoniach pod Zamkiem rozpocznie się w niedzielę o godz. 19.30. Na scenie pojawią się dwa zespoły.

Pierwszym z nich będzie Light in Babylon, który zabierze widzów na muzyczną wyprawę do Bliskiego Wschodu.

– Z niezwykłą energią łączy muzyczne tradycje Stambułu jak i sefardyjskiej społeczności żydowskiej – opowiada dyrektorka festiwalu. Drugą grupą będzie Fanfara Station łącząca instrumenty dęte z północnoafrykańską sekcją rytmiczną i elektroniką. – To trio muzyków, które zabierze nas w muzyczno-taneczny trans muzyki migrującej wokół basenu morza Śródziemnego i kultury północnoafrykańskiej.