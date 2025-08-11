Co ma "Ranczo" do Radzynia? Odpowie sam autor scenariusza

W maju radni miejscy jednogłośnie poparli ten pomysł. Niemczuk, co prawda urodził się w Lublinie, ale jego matka pochodziła z Białej, a ojciec z Bezwoli pod Radzyniem. W młodości często tu wracał.

Wróci również w piątek (15 sierpnia). Odbierze wówczas wyróżnienie, ale będzie też okazja do rozmowy, którą poprowadzi burmistrz Jakub Jakubowski. - Jerzy Niemczuk otrzyma tytuł Honorowego Obywatela w uznaniu za umiejscowienie Radzynia Podlaskiego w ogólnopolskiej kulturze. Wydarzenie zwieńczy recital Piotra Pręgowskiego, serialowego Pietrka- zapowiada Anna Małoszewska z radzyńskiego ratusza. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18 w radzyńskiej Oranżerii.

Niemczuk tworzył scenariusze do wielu telewizyjnych produkcji, m.in. jak „Złotopolscy”, „Rodzina Zastępcza”, „13 Posterunek” czy „Stacyjka”. Ale to serial „Ranczo” zajmuje szczególne miejsce w jego dorobku. Serialowe Wilkowyje nieprzypadkowo nawiązują do Radzynia Podlaskiego. Jak sam autor przyznawał, był to wybór sentymentalny — chciał w ten sposób spłacić dług wobec miasta swojego dzieciństwa. Widzowie na ekranach mogą zobaczyć autobusy czy karetkę z radzyńskimi rejestracjami, lokalne instytucje, a nawet kawiarnię Kofi8.Ti.