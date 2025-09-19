5 mitów o meblach z przystępnych materiałów: co jest prawdą, a co — marketingiem

Mity kontra rzeczywistość

Współczesny rynek dawno porzucił prosty podział: „drogo — znaczy dobrze”. Dziś nawet w segmencie masowym można znaleźć produkty, które dorównują jakością droższym odpowiednikom. Przykład? Meble z wysokiej klasy płyty wiórowe (DPS), które — przy odpowiedniej obróbce i montażu — mogą służyć przez lata, nie tracąc kształtu i zachowując estetyczny wygląd.

Mitów wokół takich materiałów jest sporo. Poniżej te, z którymi spotykamy się najczęściej:

Mit 1: Naturalne drewno zawsze jest lepsze

Brzmi przekonująco, ale rzeczywistość jest bardziej złożona. Drewno bywa kapryśne:

reaguje na wilgoć;

jest wrażliwe na temperaturę;

może pękać i wysychać.

Nowoczesne płyty wygrywają pod względem stabilności — szczególnie w warunkach miejskiego mieszkania.

Mit 2: Płyta wiórowa to zło

Źródłem tego mitu są meble z lat 90., z sypiącymi się krawędziami. Dziś technologia poszła do przodu. Płyty dostępne są w różnych klasach: pod względem wytrzymałości, odporności na wilgoć, a także ekologii. Kluczowe — nie kupować anonimowych produktów bez certyfikatów.

Mit 3: MDF jest trwalszy od płyty wiórowej

Nie zawsze. Te materiały różnią się strukturą i przeznaczeniem. MDF sprawdza się lepiej przy frezowaniu (np. do frontów), natomiast płyta wiórowa częściej wybiera się do korpusów — jest lżejsza, tańsza, a przy tym solidna.

Mit 4: Liczy się tylko materiał

W praktyce równie ważne są montaż, okucia i obrzeże. Nawet z najlepszego materiału można stworzyć niewygodne meble. A przy przemyślanej konstrukcji i odpowiednim doborze płyt — osiągnąć bardzo dobry efekt.

Mit 5: Tanie znaczy jednorazowe

Cena to nie wyrok. Niektóre produkty są tańsze tylko dlatego, że są produkowane seryjnie, bez designerskich dodatków i kosztownego marketingu. Ich trwałość wcale nie musi być niższa.

Jak odróżnić mit od faktu?

Problem wielu przekonań tkwi w przestarzałej wiedzy. Rynek mebli i materiałów zmienił się radykalnie w ciągu ostatnich 10–15 lat. Produkcja stała się bardziej zaawansowana technologicznie, normy bezpieczeństwa — bardziej rygorystyczne, a konsumenci — bardziej świadomi.