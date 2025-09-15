Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Co zyskasz z automatem wydającym BHP? Oszczędność, kontrola i porządek w firmie!

W niektórych zakładach pracownicy tracą nawet 15 minut dziennie na poszukiwanie odpowiednich rękawic czy okularów ochronnych. Wydaje się to błahostką, ale w skali roku oznacza straty sięgające kilkudziesięciu godzin pracy na jednego pracownika. Automaty wydające BHP stają się odpowiedzią na ten problem, oferując rozwiązanie, które łączy wygodę z pełną kontrolą nad zasobami.

Jak działają automaty wydające BHP i gdzie się sprawdzają?

Według danych Państwowej Inspekcji Pracy nieprawidłowe zabezpieczenie środków ochrony osobistej stanowi przyczynę około 25% wypadków przy pracy w Polsce. Automaty wydające BHP eliminują ten problem poprzez zapewnienie stałego dostępu do niezbędnego wyposażenia.

Nowoczesne automaty BHP przypominają znane z biur dystrybutory przekąsek, ale zostały zaprojektowane specjalnie dla środków ochrony. Wyposażone w ekrany dotykowe, czytniki kart pracowniczych i system zarządzania zapasami, umożliwiają wydawanie rękawic, okularów, kasków czy odzieży roboczej w trybie 24/7. System rejestruje każdą transakcję, przypisując ją do konkretnego pracownika i stanowiska pracy.

Branże, gdzie automaty stały się standardem, obejmują przede wszystkim przemysł motoryzacyjny i logistykę. W zakładach Volkswagena czy Amazona automaty obsługują nawet kilkaset transakcji dziennie. Firmy chemiczne również chętnie inwestują w takie rozwiązania ze względu na różnorodność wymaganych środków ochrony w zależności od strefy produkcyjnej.

Jeśli szukasz sprawdzonego rozwiązania, które poprawi organizację środków ochrony osobistej w Twojej firmie, odwiedź https://www.bogmar.net.pl/. Znajdziesz tam nowoczesne systemy BHP dopasowane do realnych potrzeb przedsiębiorstw.

Co zyskujesz? Konkretne korzyści automatu BHP

  1. Pierwszą i najważniejszą korzyścią jest dramatyczna oszczędność czasu. Zamiast kolejek do magazynu BHP czy poszukiwania odpowiedzialnej osoby, pracownik pobiera potrzebne środki w kilkadziesiąt sekund. Dział BHP zyskuje więcej czasu na szkolenia i kontrole, zamiast zajmowania się dystrybucją sprzętu.
  2. Pełna kontrola zużycia przekłada się na precyzyjne planowanie zakupów i budżetu. System automatycznie generuje raporty pokazujące, które środki zużywają się najszybciej, kto i kiedy pobiera sprzęt, oraz jakie są trendy sezonowe. Dzięki temu możesz przewidzieć zapotrzebowanie i negocjować lepsze ceny z dostawcami przy większych zamówieniach.
  3. Redukcja strat następuje na kilku poziomach. Pracownicy pobierają dokładnie tyle, ile potrzebują, ponieważ każda transakcja jest rejestrowana. Eliminujesz problem "zapasów domowych". Zjawiska, gdy pracownicy zabierają nadmiarowe ilości na wszelki wypadek. Również kradzieże praktycznie zanikają dzięki systemowi identyfikacji użytkowników.
  4. Bezpieczeństwo wzrasta przez stałą dostępność środków ochrony. Pracownik na nocnej zmianie lub w weekend ma taki sam dostęp do sprzętu jak w godzinach pracy biura. System może też blokować wydawanie niewłaściwych środków. Przykładowo, pracownik z działu lakierni nie otrzyma rękawic przeznaczonych dla spawaczy.

Czy to się opłaca? Koszty vs. realne oszczędności

Koszt zakupu automatu BHP waha się od 15 000 do 40 000 złotych, w zależności od wielkości, liczby półek i zaawansowania systemu. Dodatkowo należy uwzględnić miesięczne opłaty za oprogramowanie (300-800 złotych) oraz serwis (200-500 złotych miesięcznie).

Zwrot inwestycji następuje zazwyczaj w ciągu 12-18 miesięcy. W firmie zatrudniającej 200 pracowników fizycznych oszczędności sięgają 3000-5000 złotych miesięcznie. Składają się na nie:

  • redukcja czasu pracy działu BHP (1500 zł),
  • zmniejszenie strat przez lepszą kontrolę zapasów (1000 zł),
  • oszczędności na zakupach dzięki lepszemu planowaniu (800 zł),
  • redukcja kosztów administracyjnych (700 zł).

Przykładowe obliczenie ROI dla średniej firmy produkcyjnej, pokazuje, że przy inwestycji 25 000 złotych i miesięcznych oszczędnościach 4000 złotych, zwrot nastąpi po 15 miesiącach. W kolejnych latach automat generuje czyste oszczędności przekraczające 45 000 złotych rocznie.

Na co zwrócić uwagę, wybierając automat BHP?

Najważniejsze funkcje to przede wszystkim elastyczność konfiguracji półek, np. możliwość dostosowania do różnych rozmiarów i kształtów środków ochrony. System powinien obsługiwać zarówno małe przedmioty jak rękawice, jak i większe elementy typu kaski czy kurtki. Ważna jest również funkcja kontroli dat ważności, szczególnie przy środkach chemicznych.

Integracja z systemami ERP stanowi podstawę efektywnego zarządzania. Automat powinien komunikować się z systemem magazynowym, automatycznie generować zamówienia przy niskim stanie zapasów i przekazywać dane do systemu kosztowego. Najlepsze rozwiązania oferują API umożliwiające integrację z popularnymi systemami jak SAP czy Oracle.

Niezawodność i serwis to aspekty często niedoceniane przy wyborze. Awaria automatu w ważnym momencie może zatrzymać produkcję. Sprawdź czas reakcji serwisu, dostępność części zamiennych i możliwość zdalnego diagnozowania problemów. Najlepsi dostawcy oferują gwarancję dostępności na poziomie 99% oraz serwis w trybie 24/7.

Automaty wydające BHP to inwestycja, która zwraca się finansowo, ale również poprzez poprawę organizacji pracy i bezpieczeństwa pracowników. Nowoczesne przedsiębiorstwa traktują je jako naturalny element cyfrowej transformacji procesów magazynowych. Wybierając odpowiedni system, zyskujesz narzędzie wspierające rozwój firmy przez kolejne lata.

Eurofighter Typhoon FGR4 w barwach RAF
WSCHODNIA STRAŻ

Myśliwce RAF wezmą udział w misji obrony powietrznej nad Polską

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało w poniedziałek, że myśliwce Królewskich Sił Powietrznych (RAF) Eurofighter Typhoon będą wykonywać misję obrony powietrznej nad Polską w ramach misji NATO Wschodnia Straż.
Na granicy. Polscy kierowcy nie mogą wrócić do domu. Utknęli na Białorusi
RAPORT

Na granicy. Polscy kierowcy nie mogą wrócić do domu. Utknęli na Białorusi

Na przejściach granicznych z Białorusią ustawiono barykady, rozwinięto drut kolczasty i wstrzymano wszelki ruch. To reakcja polskiego rządu na ćwiczenia Zapad 2025, w których uczestniczą tysiące żołnierzy z Rosji i Białorusi. – Jesteśmy zakładnikami systemu – skarżą się polscy przedsiębiorcy, których kierowcy utknęli na przejściach Terespol-Brześć i Kukuryki-Kozłowiczy.
Motocykle nad miastem, czyli tłumy na "Chełm mnie kręci”
galeria

Motocykle nad miastem, czyli tłumy na "Chełm mnie kręci”

Motoryzacyjne show, powietrzne akrobacje motocyklistów i koncerty rapowych gwiazd – tak wyglądała druga edycja wydarzenia „Chełm mnie kręci”, która odbyła się w niedzielę, 14 września, na Placu Niepodległości w Chełmie.
Z problemami, ale bezpłatne szczepienia na COVID-19 rozpoczynają się zgodnie z planem
ZDROWIE

Z problemami, ale bezpłatne szczepienia na COVID-19 rozpoczynają się zgodnie z planem

Mimo problemów z zapisami, bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczną się zgodnie z planem, 22 września – poinformował rzecznik Centrum e-Zdrowia Tomasz Kulas. Automatycznie wystawione skierowania dostępne są w Internetowym Koncie Pacjenta.
Gdzie zaczyna się literatura? Odpowiedź poznamy podczas Festiwalu Lublin Miasto Literatury
PROGRAM
25 września 2025, 0:00

Gdzie zaczyna się literatura? Odpowiedź poznamy podczas Festiwalu Lublin Miasto Literatury

Od 25 do 28 września w Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12: Festiwal Lublin Miasto Literatury. To wydarzenie, które – jak podkreślają organizatorzy – wyrasta z rozmowy i do rozmowy zaprasza. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny.
Polska pokonała Katar 3:0 i awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata siatkarzy

Polska pokonała Katar podczas mistrzostw świata siatkarzy

W drugim występie podczas mistrzostw świata siatkarzy Polska pokonała Katar 3:0 i wywalczyła awans do 1/8 finału. Środowy mecz z Holandią zadecyduje z którego miejsca reprezentacja Polski przystąpi do fazy pucharowej
Magdalena Rynkun, 4-milionowa pasażerka PL Lublin
film

Pani Magdalena ze Świdnika 4-milionową pasażerką lubelskiego lotniska

Port Lotniczy Lublin świętuje 4-milionowego pasażera. Szczęśliwą osobą okazała się Magdalena Rynkun ze Świdnika, która dziś wracała z Luksemburga przez Warszawę.
Czy można zostać fotografem bez studiów?

Czy można zostać fotografem bez studiów?

Branża fotograficzna przechodzi obecnie prawdziwą rewolucję. Klienci coraz częściej wybierają fotografów na podstawie portfolio, a nie dyplomu. Formalne wykształcenie może ułatwić start i zapewnić solidne podstawy techniczne, jednak w praktyce decydują umiejętności, wrażliwość wizualna oraz konsekwencja w budowaniu własnego stylu. Wielu uznanych fotografów to samoucy, którzy dzięki pasji, praktyce i determinacji osiągnęli sukces bez akademickiego zaplecza.
Co zyskasz z automatem wydającym BHP? Oszczędność, kontrola i porządek w firmie!

Co zyskasz z automatem wydającym BHP? Oszczędność, kontrola i porządek w firmie!

W niektórych zakładach pracownicy tracą nawet 15 minut dziennie na poszukiwanie odpowiednich rękawic czy okularów ochronnych. Wydaje się to błahostką, ale w skali roku oznacza straty sięgające kilkudziesięciu godzin pracy na jednego pracownika. Automaty wydające BHP stają się odpowiedzią na ten problem, oferując rozwiązanie, które łączy wygodę z pełną kontrolą nad zasobami.
Płaca minimalna w górę od 1 stycznia 2026. Nie wszyscy są zadowoleni

Płaca minimalna w górę od 1 stycznia 2026. Nie wszyscy są zadowoleni

Teraz pensja minimalna to 4666 zł brutto. Od 1 stycznia 2026 roku płaca minimalna w Polsce wyniesie 4806 zł brutto, a stawka godzinowa: 31,40 zł.
Ile kosztuje wynajęcie magazynu na meble w Warszawie?

Ile kosztuje wynajęcie magazynu na meble w Warszawie?

Warszawa ma jeden z najdroższych rynków nieruchomości w Polsce, ale paradoksalnie wynajęcie przestrzeni magazynowej na meble może kosztować mniej niż miesięczna opłata za Internet. Warto wiedzieć, za co faktycznie płacisz i jak uniknąć pułapek cenowych. Różnica między najtańszą a najdroższą opcją może sięgać kilkuset procent, nawet przy identycznej powierzchni.
Jak nie dać się oszukać przy wynajmie auta przy lotnisku? Poradnik dla podróżnych!

Jak nie dać się oszukać przy wynajmie auta przy lotnisku? Poradnik dla podróżnych!

Europejski rynek wynajmu samochodów generuje rocznie ponad 25 miliardów euro przychodów, a największa część transakcji odbywa się właśnie przy lotniskach. Wypożyczalnie w tych lokalizacjach stosują często agresywne techniki sprzedaży oraz ukrywają rzeczywiste koszty usług. Podróżni, zmęczeni lotem i skoncentrowani na szybkim dotarciu do celu, stają się łatwymi celami dla nieuczciwych praktyk. Poznanie najpowszechniejszych pułapek oraz znajomość skutecznych metod ochrony pozwala cieszyć się podróżą bez nieprzyjemnych niespodzianek finansowych.
GKS Łopiennik musiał uznać wyższość Włodawianki

Lider chełmskiej okręgówki ciągle z kompletem, wygrane Włodawianki i Brata Siennica Nadolna

Włodawianka Włodawa ograła GKS Łopiennik, a Brat Siennica Nadolna Ogniwo Wierzbica. Beniaminek SPS Eko Różanka pokonał Kłosa Gmina Chełm, który wiosną grał jeszcze w IV lidze. Unia Rejowiec walczyła do końca i wygrała z rezerwami Chełmianki Chełm. Lider Astra Leśniowice pokonał Frassatiego Fajsławice.
Film Franz Kafka 24 października będzie miał swoją premierę w polskich kinach

Film „Franz Kafka” Agnieszki Holland polskim kandydatem do Oscara

„Franz Kafka” w reżyserii Agnieszki Holland został polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy.
Kraków, 15 września: powołanie Dowództwa Wojsk Medycznych

Polska armia ma nową formację: Dowództwo Wojsk Medycznych

Powołujemy Dowództwo Wojsk Medycznych, by mieć możliwość rozwoju całej medycyny pola walki i rozwoju personelu, zarówno żołnierzy jak i cywilów – mówi wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz

Dwie różne połowy, Motor na remis z beniaminkiem
galeria
film

Dwie różne połowy, Motor na remis z beniaminkiem

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca
film

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji
film

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

