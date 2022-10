Facebook – historia giganta z USA czyli jak to wszystko się zaczęło!

Chcesz wykorzystać potencjał Facebooka w promocji swojej firmy? Zapoznaj się z ofertą kursu online: https://arturjablonski.com/kurs-online-skuteczna-reklama-na-facebooku-i-instagramie/.

Okazuje się, że historia Facebooka jest długa i sięga kilkanaście lat wstecz. Ciężko jest w to uwierzyć, że pierwszą wersję tej witryny internetowej zaprojektowano tylko z myślą o studentach Harvardu. W momencie założenia tej strony Mark Zuckerberg miał tylko dwadzieścia lat. Jak się okazuje, Facebook już w dniu premiery zyskał wielką popularność. Ponad dwie trzecie studentów zarejestrowało się na nowo powstałej witrynie internetowej w ciągu pierwszych dwóch tygodniach jej funkcjonowania. Obecnie założyciel tej strony internetowej ma 38 lat, a jego majątek wyceniany jest nawet na 70 miliardów dolarów. Dlatego jest on na bardzo wysokich miejscach w rankingu Forbes. Mowa tutaj o najbogatszych ludziach na całym globie. Wiele osób zastanawia się, jak powstał ten popularny serwis. Okazuje się, że młody Mark Zuckerberg zaistniał jako uzdolniony programista jeszcze przed założeniem tej strony internetowej. Co ciekawe, jeden z jego pierwszych projektów, odtwarzacz Synapse Media Player, pozwolił dostosowywać listę odtwarzania do preferencji każdego użytkowników. Mowa tutaj o bardzo innowacyjnym produkcie, który zainteresował globalnych gigantów. Warto tutaj przytoczyć takie firmy, jak na przykład AOL bądź Microsoft. Mark mógł w tamtym czasie sprzedać program za cenę około miliona dolarów, lecz odmówił tego, udostępniając swój produkt bezpłatnie, co było szokiem dla wielu ludzi i dziwi do dziś. Trzeba wiedzieć o tym, że jego rozpoczęcie studiów na Harvardzie dodatkowo przyspieszyło karierę przyszłego twórcy najpopularniejszego serwisu społecznościowego na świecie. W tamtym czasie powstał CourseMatch, aplikacja, która ułatwiała zapisywanie się na wybrane przedmioty. Ponadto powstał kontrowersyjny Facemash. Mowa tutaj o serwisie, który pozwalał użytkownikom oceniać atrakcyjność poszczególnych studentów, tylko bazując na wgranych wcześniej zdjęciach. Warto wiedzieć, że serwis od samego początku cieszył się sporą popularnością wśród studentów. Jak się okazuje, pierwszy milion użytkowników zdobył w czasie niespełna roku.

Facebook od samego początku stawiał na rozwój, a ponadto wprowadzał innowacyjne rozwiązania, a dodatkowo ciekawe udogodnienia. Trzeba wiedzieć o tym, że w październiku 2005 roku uruchomiono usługę Facebook Photos, a rok później okazała się pierwsza mobilna wersja aplikacji, która zrewolucjonizowała świat. Ta witryna internetowa na samym starcie skierowana była tylko do wąskiej grupy studentów, lecz w ciągu paru lat stała się miejscem, które gromadzi miliony internautów z całego globu. Warto trochę powiedzieć o przełomowym wydarzeniu w historii tego portalu społecznościowego. Mowa tutaj o pojawieniu się okna czatu, które zachwyciło użytkowników z całego świata. Okazał się to strzał w dziesiątkę w kwestii komunikacji w internecie. Co ciekawe, internauci zrezygnowali bowiem ze standardowych komunikatorów na rzecz wielofunkcyjnego portalu Facebook.

Wiele osób zastanawia się, w którym roku powstał Facebook. Oficjalnie został założony w grudniu 2005 r. Co ciekawe, ponad półtora roku po starcie serwisu w akademiku w Harvardzie, ta witryna internetowa przekroczyła granicę 5,5 miliona zarejestrowanych kont, co było olbrzymim sukcesem. W tamtym czasie wielkie firmy zaczęły interesować się tym serwisem społecznościowym. Mark otrzymywał bardzo dużo ofert kupna. Mowa tutaj na przykład o ofercie od MTV na ponad 75 milionów dolarów. Największą ofertę złożyła firma Viacom, bowiem aż 1,5 miliarda dolarów za ten serwis. Jednakże Mark Zuckerberg nigdy nie sprzedał swojej strony internetowej. Okazało się to strzałem w dziesiątkę.