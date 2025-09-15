Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 15 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Artykuły sponsorowane

Dzisiaj
16:13
Strona główna » Artykuły sponsorowane

Ile kosztuje wynajęcie magazynu na meble w Warszawie?

Udostępnij 0 A A

Warszawa ma jeden z najdroższych rynków nieruchomości w Polsce, ale paradoksalnie wynajęcie przestrzeni magazynowej na meble może kosztować mniej niż miesięczna opłata za Internet. Warto wiedzieć, za co faktycznie płacisz i jak uniknąć pułapek cenowych. Różnica między najtańszą a najdroższą opcją może sięgać kilkuset procent, nawet przy identycznej powierzchni.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Od czego zależy cena wynajmu magazynu na meble w Warszawie?

Powierzchnia magazynu stanowi podstawowy czynnik cenowy, ale nie zawsze większy boks oznacza lepszą wartość za pieniądze. Magazyny o powierzchni 1-3 m² idealnie sprawdzają się przy przechowywaniu kilku krzeseł, małego biurka czy kartonów z dekoracjami. Przestrzeń 5-7 m² pomieści już kompletne wyposażenie jednopokojowego mieszkania, włączając lodówkę i pralkę.

Lokalizacja w mieście może radykalnie zmienić miesięczny rachunek. Magazyny zlokalizowane w centrum Warszawy, szczególnie na Mokotowie czy Żoliborzu, kosztują nawet 40% więcej niż identyczne boksy na Bemowie czy Białołęce. Dostęp 24/7 również wpływa na cenę. Magazyny z całodobowym dostępem są droższe o 15-25% od tych z ograniczonymi godzinami otwarcia.

Różnice cenowe między dzielnicami wynikają głównie z kosztów działki i bliskości tras komunikacyjnych. Magazyn przy ul. Puławskiej będzie kosztował znacznie więcej niż ten sam metraż w Rembertowie, ale zaoszczędzisz czas i paliwo na dojazdy. Warto również sprawdzić dostępność parkingu. Niektóre lokalizacje w centrum wymagają opłat dodatkowych za każdą wizytę.

Jeśli szukasz elastycznego, bezpiecznego i wygodnego miejsca na przechowanie mebli w Warszawie, sprawdź ofertę https://gizobox.pl/. Firma oferuje magazyny samoobsługowe w różnych rozmiarach, z monitoringiem, dostępem 24/7 i pomocą przy odbiorze rzeczy.

Ile kosztuje wynajem magazynu w praktyce? Przykładowe stawki

  1. Przechowalnia o powierzchni 1-3 m² kosztuje w Warszawie od 80 do 180 złotych miesięcznie, w zależności od lokalizacji i standardu. Najtańsze opcje znajdziesz na obrzeżach miasta – Targówku, Wawrze czy Ursusie, gdzie stawki zaczynają się od 80-100 złotych. Magazyny w dzielnicach centralnych, takich jak Śródmieście czy Mokotów, kosztują 140-180 złotych za podobną powierzchnię.
  2. Średnie ceny magazynów 5-10 m² wahają się między 200 a 400 złotych miesięcznie. Boksy o powierzchni 5 m² na obrzeżach miasta można wynająć za 200-250 złotych, podczas gdy w centrum ceny sięgają 320-380 złotych. Magazyny 10-metrowe kosztują odpowiednio 280-350 złotych na peryferiach i 400-480 złotych w dzielnicach centralnych.
  3. Większe boksy (15-30 m²) oferują lepszą wartość za metr kwadratowy, ale wymagają większego budżetu. Powierzchnia 15 m² kosztuje 420-650 złotych miesięcznie, a 30 m² – 700-1200 złotych. Przeliczając na metr kwadratowy, większe magazyny są tańsze o 10-20%, ale opłacają się tylko wtedy, gdy faktycznie potrzebujesz całej przestrzeni.

Co jest wliczone w cenę, a za co trzeba dopłacić?

Standardowa oferta większości warszawskich magazynów obejmuje podstawowy monitoring wizyjny, ochronę obiektu oraz ubezpieczenie od włamania i pożaru do kwoty 10-20 tysięcy złotych. Dostęp do boksu przez kod lub kartę magnetyczną również wchodzi w cenę podstawową, podobnie jak oświetlenie LED w pomieszczeniu. Dostęp 24/7 nie zawsze jest standardem. Niektóre magazyny działają w godzinach 6:00-22:00, a całodobowy dostęp kosztuje dodatkowo 30-50 złotych miesięcznie. Transport mebli oferują nieliczne firmy, zazwyczaj za 150-300 złotych w zależności od odległości i ilości rzeczy. Usługa odbioru mebli bezpośrednio z mieszkania może kosztować nawet 500 złotych, ale oszczędza czas i wysiłek.

Dodatkowe koszty często zaskakują klientów. Umowy na okres krótszy niż 6 miesięcy mogą być droższe o 20-30%. Kaucja zwrotna wynosi zazwyczaj równowartość jednego miesiąca czynszu. Opłaty serwisowe, takie jak zmiana kodu dostępu czy dodatkowa kopia karty, kosztują 20-50 złotych za każdą usługę.

Jak wybrać bezpieczny i uczciwy magazyn na meble?

Przed podpisaniem umowy sprawdź, czy magazyn posiada stosowne ubezpieczenie OC oraz. czy warunki przechowywania są odpowiednie dla Twoich mebli. Drewniane meble wymagają suchego pomieszczenia z wentylacją, a elektronika stabilnej temperatury. Wizyta w obiekcie przed podpisaniem umowy pozwoli ocenić stan techniczny pomieszczeń i poziom bezpieczeństwa.

Unikaj firm, które nie oferują jasnego cennika lub wymagają opłat za rzeczy niewymienione w umowie. Czerwoną lampką powinny być również niejasne zasady dostępu, brak możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy czy żądanie przedpłaty za cały okres wynajmu.

Różnice w standardzie między magazynami mogą być ogromne. Najlepsze obiekty oferują klimatyzację, profesjonalny system alarmowy, recepcję oraz wózki do transportu rzeczy. Najtańsze opcje to często zwykłe pomieszczenia w starych budynkach, bez kontroli wilgotności czy temperatury.

Wynajem magazynu na meble w Warszawie może być korzystnym rozwiązaniem, jeśli dokładnie przeanalizujesz swoje potrzeby i porównasz oferty. Ceny zaczynają się od 80 złotych miesięcznie za małe boksy, ale rzeczywisty koszt zależy od lokalizacji, standardu i dodatkowych usług. Istotne jest szczegółowe sprawdzenie warunków umowy i unikanie firm z nieprzejrzystą polityką cenową. Dobrze wybrany magazyn zapewni bezpieczne przechowanie mebli oraz spokój ducha przez cały okres wynajmu.

e-Wydanie

Pozostałe informacje

Eurofighter Typhoon FGR4 w barwach RAF
WSCHODNIA STRAŻ

Myśliwce RAF wezmą udział w misji obrony powietrznej nad Polską

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało w poniedziałek, że myśliwce Królewskich Sił Powietrznych (RAF) Eurofighter Typhoon będą wykonywać misję obrony powietrznej nad Polską w ramach misji NATO Wschodnia Straż.
Na granicy. Polscy kierowcy nie mogą wrócić do domu. Utknęli na Białorusi
RAPORT

Na granicy. Polscy kierowcy nie mogą wrócić do domu. Utknęli na Białorusi

Na przejściach granicznych z Białorusią ustawiono barykady, rozwinięto drut kolczasty i wstrzymano wszelki ruch. To reakcja polskiego rządu na ćwiczenia Zapad 2025, w których uczestniczą tysiące żołnierzy z Rosji i Białorusi. – Jesteśmy zakładnikami systemu – skarżą się polscy przedsiębiorcy, których kierowcy utknęli na przejściach Terespol-Brześć i Kukuryki-Kozłowiczy.
Motocykle nad miastem, czyli tłumy na "Chełm mnie kręci”
galeria

Motocykle nad miastem, czyli tłumy na "Chełm mnie kręci”

Motoryzacyjne show, powietrzne akrobacje motocyklistów i koncerty rapowych gwiazd – tak wyglądała druga edycja wydarzenia „Chełm mnie kręci”, która odbyła się w niedzielę, 14 września, na Placu Niepodległości w Chełmie.
Z problemami, ale bezpłatne szczepienia na COVID-19 rozpoczynają się zgodnie z planem
ZDROWIE

Z problemami, ale bezpłatne szczepienia na COVID-19 rozpoczynają się zgodnie z planem

Mimo problemów z zapisami, bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczną się zgodnie z planem, 22 września – poinformował rzecznik Centrum e-Zdrowia Tomasz Kulas. Automatycznie wystawione skierowania dostępne są w Internetowym Koncie Pacjenta.
Gdzie zaczyna się literatura? Odpowiedź poznamy podczas Festiwalu Lublin Miasto Literatury
PROGRAM
25 września 2025, 0:00

Gdzie zaczyna się literatura? Odpowiedź poznamy podczas Festiwalu Lublin Miasto Literatury

Od 25 do 28 września w Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12: Festiwal Lublin Miasto Literatury. To wydarzenie, które – jak podkreślają organizatorzy – wyrasta z rozmowy i do rozmowy zaprasza. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny.
Polska pokonała Katar 3:0 i awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata siatkarzy

Polska pokonała Katar podczas mistrzostw świata siatkarzy

W drugim występie podczas mistrzostw świata siatkarzy Polska pokonała Katar 3:0 i wywalczyła awans do 1/8 finału. Środowy mecz z Holandią zadecyduje z którego miejsca reprezentacja Polski przystąpi do fazy pucharowej
Magdalena Rynkun, 4-milionowa pasażerka PL Lublin
film

Pani Magdalena ze Świdnika 4-milionową pasażerką lubelskiego lotniska

Port Lotniczy Lublin świętuje 4-milionowego pasażera. Szczęśliwą osobą okazała się Magdalena Rynkun ze Świdnika, która dziś wracała z Luksemburga przez Warszawę.
Czy można zostać fotografem bez studiów?

Czy można zostać fotografem bez studiów?

Branża fotograficzna przechodzi obecnie prawdziwą rewolucję. Klienci coraz częściej wybierają fotografów na podstawie portfolio, a nie dyplomu. Formalne wykształcenie może ułatwić start i zapewnić solidne podstawy techniczne, jednak w praktyce decydują umiejętności, wrażliwość wizualna oraz konsekwencja w budowaniu własnego stylu. Wielu uznanych fotografów to samoucy, którzy dzięki pasji, praktyce i determinacji osiągnęli sukces bez akademickiego zaplecza.
Co zyskasz z automatem wydającym BHP? Oszczędność, kontrola i porządek w firmie!

Co zyskasz z automatem wydającym BHP? Oszczędność, kontrola i porządek w firmie!

W niektórych zakładach pracownicy tracą nawet 15 minut dziennie na poszukiwanie odpowiednich rękawic czy okularów ochronnych. Wydaje się to błahostką, ale w skali roku oznacza straty sięgające kilkudziesięciu godzin pracy na jednego pracownika. Automaty wydające BHP stają się odpowiedzią na ten problem, oferując rozwiązanie, które łączy wygodę z pełną kontrolą nad zasobami.
Płaca minimalna w górę od 1 stycznia 2026. Nie wszyscy są zadowoleni

Płaca minimalna w górę od 1 stycznia 2026. Nie wszyscy są zadowoleni

Teraz pensja minimalna to 4666 zł brutto. Od 1 stycznia 2026 roku płaca minimalna w Polsce wyniesie 4806 zł brutto, a stawka godzinowa: 31,40 zł.
Ile kosztuje wynajęcie magazynu na meble w Warszawie?

Ile kosztuje wynajęcie magazynu na meble w Warszawie?

Warszawa ma jeden z najdroższych rynków nieruchomości w Polsce, ale paradoksalnie wynajęcie przestrzeni magazynowej na meble może kosztować mniej niż miesięczna opłata za Internet. Warto wiedzieć, za co faktycznie płacisz i jak uniknąć pułapek cenowych. Różnica między najtańszą a najdroższą opcją może sięgać kilkuset procent, nawet przy identycznej powierzchni.
Jak nie dać się oszukać przy wynajmie auta przy lotnisku? Poradnik dla podróżnych!

Jak nie dać się oszukać przy wynajmie auta przy lotnisku? Poradnik dla podróżnych!

Europejski rynek wynajmu samochodów generuje rocznie ponad 25 miliardów euro przychodów, a największa część transakcji odbywa się właśnie przy lotniskach. Wypożyczalnie w tych lokalizacjach stosują często agresywne techniki sprzedaży oraz ukrywają rzeczywiste koszty usług. Podróżni, zmęczeni lotem i skoncentrowani na szybkim dotarciu do celu, stają się łatwymi celami dla nieuczciwych praktyk. Poznanie najpowszechniejszych pułapek oraz znajomość skutecznych metod ochrony pozwala cieszyć się podróżą bez nieprzyjemnych niespodzianek finansowych.
GKS Łopiennik musiał uznać wyższość Włodawianki

Lider chełmskiej okręgówki ciągle z kompletem, wygrane Włodawianki i Brata Siennica Nadolna

Włodawianka Włodawa ograła GKS Łopiennik, a Brat Siennica Nadolna Ogniwo Wierzbica. Beniaminek SPS Eko Różanka pokonał Kłosa Gmina Chełm, który wiosną grał jeszcze w IV lidze. Unia Rejowiec walczyła do końca i wygrała z rezerwami Chełmianki Chełm. Lider Astra Leśniowice pokonał Frassatiego Fajsławice.
Film Franz Kafka 24 października będzie miał swoją premierę w polskich kinach

Film „Franz Kafka” Agnieszki Holland polskim kandydatem do Oscara

„Franz Kafka” w reżyserii Agnieszki Holland został polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy.
Kraków, 15 września: powołanie Dowództwa Wojsk Medycznych

Polska armia ma nową formację: Dowództwo Wojsk Medycznych

Powołujemy Dowództwo Wojsk Medycznych, by mieć możliwość rozwoju całej medycyny pola walki i rozwoju personelu, zarówno żołnierzy jak i cywilów – mówi wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz

Najnowsze
Eurofighter Typhoon FGR4 w barwach RAF

19:29 Myśliwce RAF wezmą udział w misji obrony powietrznej nad Polską

19:05

Na granicy. Polscy kierowcy nie mogą wrócić do domu. Utknęli na Białorusi

18:41

Motocykle nad miastem, czyli tłumy na "Chełm mnie kręci”

18:15

Z problemami, ale bezpłatne szczepienia na COVID-19 rozpoczynają się zgodnie z planem

17:47

Gdzie zaczyna się literatura? Odpowiedź poznamy podczas Festiwalu Lublin Miasto Literatury

16:59

Polska pokonała Katar podczas mistrzostw świata siatkarzy

16:57

Pani Magdalena ze Świdnika 4-milionową pasażerką lubelskiego lotniska

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Eurofighter Typhoon FGR4 w barwach RAF

Myśliwce RAF wezmą udział w misji obrony powietrznej nad Polską

Na granicy. Polscy kierowcy nie mogą wrócić do domu. Utknęli na Białorusi

Na granicy. Polscy kierowcy nie mogą wrócić do domu. Utknęli na Białorusi

Motocykle nad miastem, czyli tłumy na "Chełm mnie kręci”
galeria

Motocykle nad miastem, czyli tłumy na "Chełm mnie kręci”

Z problemami, ale bezpłatne szczepienia na COVID-19 rozpoczynają się zgodnie z planem

Z problemami, ale bezpłatne szczepienia na COVID-19 rozpoczynają się zgodnie z planem

Gdzie zaczyna się literatura? Odpowiedź poznamy podczas Festiwalu Lublin Miasto Literatury

Gdzie zaczyna się literatura? Odpowiedź poznamy podczas Festiwalu Lublin Miasto Literatury

Polska pokonała Katar 3:0 i awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata siatkarzy

Polska pokonała Katar podczas mistrzostw świata siatkarzy

Eurofighter Typhoon FGR4 w barwach RAF

Myśliwce RAF wezmą udział w misji obrony powietrznej nad Polską

Na granicy. Polscy kierowcy nie mogą wrócić do domu. Utknęli na Białorusi

Na granicy. Polscy kierowcy nie mogą wrócić do domu. Utknęli na Białorusi

Motocykle nad miastem, czyli tłumy na "Chełm mnie kręci”
galeria

Motocykle nad miastem, czyli tłumy na "Chełm mnie kręci”

Z problemami, ale bezpłatne szczepienia na COVID-19 rozpoczynają się zgodnie z planem

Z problemami, ale bezpłatne szczepienia na COVID-19 rozpoczynają się zgodnie z planem

Gdzie zaczyna się literatura? Odpowiedź poznamy podczas Festiwalu Lublin Miasto Literatury

Gdzie zaczyna się literatura? Odpowiedź poznamy podczas Festiwalu Lublin Miasto Literatury

Polska pokonała Katar 3:0 i awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata siatkarzy

Polska pokonała Katar podczas mistrzostw świata siatkarzy

Magdalena Rynkun, 4-milionowa pasażerka PL Lublin
film

Pani Magdalena ze Świdnika 4-milionową pasażerką lubelskiego lotniska

Dwie różne połowy, Motor na remis z beniaminkiem
galeria
film

Dwie różne połowy, Motor na remis z beniaminkiem

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca
film

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji
film

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

film
Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Foto
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

galeria
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów