Jaki internet światłowodowy w Lublinie wybrać i dlaczego?

Dlaczego warto postawić na światłowód w Lublinie?

Światłowód to obecnie najnowocześniejsza technologia dostarczania internetu do domu. Sieć dostarczana jest za pomocą specjalnego kabla światłowodowego, a informacje przesyłane są za pomocą fali świetlnej. W praktyce internet światłowodowy stanowi aktualnie najlepszą, najbardziej wydajną i najszybszą formę dostarczenia sobie dostępu do sieci. Dzięki światłowodowi możesz cieszyć się stabilnym i szybkim połączeniem nawet w przypadku bardzo wielu urządzeń łączących się przez Wi-Fi czy trudnych warunków atmosferycznych.

Internet światłowodowy w Lublinie możesz mieć od Orange. Operator oferuje światłowód w technologii FTTH (Fiber to the Home), co oznacza, że światłowód jest doprowadzany bezpośrednio do Twojego mieszkania, zapewniając najwyższą jakość połączenia. Bez „rozgałęziania” się na inne lokale lub domy, bez podróżowania po kablach różnego typu. Warto wiedzieć, że na stronie internetowej operatora (a dokładniej: na mapie zasięgu) łatwo sprawdzisz, czy światłowód Orange dociera już konkretnie na Twoją ulicę, a także – jakiej maksymalnej prędkości sieci możesz się spodziewać w przypadku swojego domu/mieszkania.

Wybierając internet światłowodowy, stawiasz na nowoczesne rozwiązanie, które nie bez powodu podbija świat. Stabilne łącze nie tylko pozwala na efektywną pracę czy naukę, ale również odpoczynek przy ulubionym serialu czy spełnianie się w roli streamera. A i wymagające gry będą działać lepiej z dobrym, szybkim oraz stabilnym internetem. Pamiętaj jednak, że aby wydobyć pełny potencjał światłowodu, warto pomyśleć o nowoczesnych urządzeniach (routerze, modemie, komputerze), które lepiej poradzą sobie z tak wysoką prędkością przekazywania danych.

Internet światłowodowy w Orange – jaką prędkość wybrać?

Orange oferuje różne prędkości internetu światłowodowego. To, którą z nich faktycznie warto wybrać zależy od tego, w jaki sposób korzystasz na co dzień z sieci oraz ile urządzeń będzie się równocześnie łączyć z internetem. Ważna jest także dzielnica, w której mieszkasz, a w której mogą być dostarczane konkretne prędkości.

W Orange znajdziesz np. światłowód o prędkości do 300 Mb/s, który będzie idealny dla singli lub par korzystających z internetu głównie do przeglądania stron, oglądania filmów i pracy zdalnej. Wersja do 600 Mb/s z kolei sprawdzi się lepiej dla rodzin, w których kilka osób jednocześnie chce swobodnie korzystać z sieci. Natomiast najszybszy internet światłowodowy, mający osiągać od 1 Gb/s do aż 8 Gb/s, to opcja dla najbardziej wymagających: np. streamerów, graczy czy użytkowników technologii smart home.

W Orange możesz mieć pewność, że wybrany internet spełni Twoje oczekiwania. Choć wiele firm oferuje opcję podłączenia światłowodu, to warto stawiać na pewnych dostawców o ugruntowanej pozycji na rynku.