Przekształcenie spółki – kiedy po prostu się to opłaca?

W jakich sytuacjach warto zdecydować się na przekształcenie spółki?

Jednym z najczęstszych powodów dla którego przedsiębiorca decyduje się na przekształcenie jest dynamiczny rozwój firmy – w momencie gdy ta zdobywa nowych klientów bądź planuje ekspansję na nowe rynki, dobrze jest zastanowić się nad przekształceniem w spółkę o bardziej rozbudowanej strukturze prawnej (np. ze spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością). Związane jest to przede wszystkim z lepszym postrzeganiem przez kontrahentów oraz instytucje finansowe, a przy tym także ułatwia dostęp do zewnętrznego finansowania. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bądź akcyjna daje możliwość emisji udziałów lub akcji – to może natomiast okazać się kluczowe przy pozyskiwaniu inwestorów. Oprócz tego, o przekształceniu spółki warto pomyśleć w kilku innych sytuacjach. Postanowiliśmy przybliżyć te najpopularniejsze!

Chęć ograniczenia odpowiedzialności osobistej właścicieli. Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną pozwala na ograniczenie odpowiedzialności wyłącznie do wysokości wniesionych wkładów. To szczególnie istotne dla przedsiębiorców, którzy działają w branżach obarczonych ryzykiem.

Dla celów podatkowych. Niektóre formy działalności rozliczają się na zasadach podatku dochodowego od osób fizycznych, co przy dużych zyskach może być szczególnie nieopłacalne przez fakt wysokiego progu podatkowego i obowiązkową składkę zdrowotną. Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która płaci podatek, może w pewnych sytuacjach umożliwić efektywniejsze zarządzanie obciążeniami podatkowymi, zwłaszcza gdy zyski nie są wypłacane w całości.

Planowanie sukcesji bądź sprzedaży firmy. Spółka kapitałowa daje znacznie większe możliwości w zakresie przekazania firmy dzieciom czy innym następcom – bez konieczności kończenia działalności i tworzenia nowego podmiotu. Także w przypadku planowanej sprzedaży firmy, inwestorzy preferują nabycie udziałów w spółce niż kupno przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności.

Względy formalne i wizerunkowe. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna bardzo często jest znacznie lepiej postrzegana przez duże firmy, instytucje finansowe oraz klientów zagranicznych. Przekształcenie w taką formę pozwala na zwiększenie wiarygodności marki i otwarcia drogi do bardziej prestiżowych kontraktów.

Znasz już powody, dla których warto zdecydować się na przekształcenie spółki. Proces ten może jednak okazać się wyjątkowo skomplikowany, zwłaszcza jeżeli nie posiada się wiedzy na temat prawidłowego przekształcania spółek krok po kroku. Istnieje wiele błędów jakie można popełnić na tej ścieżce. Jakie? Sprawdź już dziś!

Przekształcasz spółkę? Dowiedz się, czego NIE ROBIĆ

Przekształcanie spółki to decyzja biznesowa, która w efekcie może przynieść naprawdę wiele korzyści; począwszy od optymalizacji podatkowej, po zwiększenie bezpieczeństwa właścicieli. Ważne jest jednak odpowiednie podejście do całego procesu – inaczej można narazić się na horrendalne straty finansowe. Podstawowym błędem popełnianym przez wielu przedsiębiorców jest przekształcanie firmy dopiero w momencie, kiedy problemy przybrały zaawansowany obrót – gromadzenie się długów, spory ze wspólnikami czy kontrole skarbowe. Przekształcenie powinno być planowane z wyprzedzeniem oraz stanowić element długoterminowej strategii, nie reakcję na kryzys. Wielu przedsiębiorców podejmuje decyzję o zmianie nagle, często bez dokładnej analizy kosztów oraz obowiązków z tym związanych; tymczasem takie działanie to nie tylko opłata za akt notarialny czy wpis do KRS. Warto w tym wszystkim uwzględnić również koszty doradztwa prawnego. Pomoc specjalisty może okazać się nieoceniona. Sprawami związanymi z przekształcaniem spółek zajmuje się między innymi radca prawny Anna Zagulska, która na swojej stronie – radca-az.pl/obsluga-prawna-firm/przeksztalcanie-spolek – przedstawia obszary w których jest w stanie pomóc. Przekształcenie spółki jest krokiem, który może dać firmie „drugie życie”, pod warunkiem że zostanie przeprowadzony rozsądnie, z pełnym przygotowaniem. Dobrze zaplanowane przekształcenie jest w stanie stać się kluczowym elementem sukcesu biznesu; źle przeprowadzone, stanie się wyłącznie źródłem zbędnych komplikacji. Dlatego działaj mądrze, w razie potrzeby nie obawiając się prosić o wsparcie.